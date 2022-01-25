Нужны ли зимой витаминные добавки: доктор Абде говорит, что можно принимать

Доктор Хуссейн Абде: витаминные добавки, которые принимаются людьми для поддержки здоровья зимой, не всегда идут во благо.Доктор Хуссейн Абде дал в интервью пояснения по поводу приема витаминных добавок зимой. Он подчеркнул, что важно понимать:«Прежде чем начать принимать какие-либо лекарства или добавки, нужно поговорить об этом с врачом».Доктор Абде привел пример с добавками, содержащими зверобой, которые можно использовать для лечения тревожности, легких форм депрессии. Такие средства взаимодействуют с определенными лекарствами, делая их менее эффективными.Также эксперт с сожалением заметил, что многие люди употребляют поливитамины вместо того, чтобы следить за разнообразием рациона. Хуссейн Абде пояснил, что даже если в организме возникает дефицит витаминов, его необходимо стремиться исправлять, прежде всего, за счет полноценного питания.«Прежде чем принимать добавки, вам следует изменить свой рацион, чтобы сделать его более разнообразным, насыщенным питательными веществами».Витамин D. Одна из добавок, которую некоторые люди действительно должны принимать зимой, констатирует специалист. Витамин поступает в организм, когда мы употребляем в пищу такие продукты, как рыба, грибы, яичные желтки, но большая часть поступает из солнечных лучей. Поскольку зимой солнца недостаточно, прием добавок с витамином оправдан.Рыбий жир. По словам Абде, его добавки могут быть полезны, поскольку они обеспечивают организм незаменимыми жирными кислотами омега-3. Данный тип кислот помогают регулировать воспаление, и их нельзя получить ни из чего, кроме как из рыбы, уточняет фармацевт.