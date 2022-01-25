Игривые люди обзаводятся более романтическими партнёрами

Исследование связало игривость с множеством краткосрочных и долгосрочных отношений. Его проводили ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии.Предыдущие исследования показывали, что игривость является предпочтительной характеристикой для выбора долгосрочных партнёров как среди мужчин, так и среди женщин. Игривость относится к одному из самых желаемых качеств. Для мужчин оно означает неагрессивность по отношению к женщинам, а для представительниц прекрасного пола игривость связана с молодостью и, как следствие, с повышенной фертильностью.В своем новом исследовании бразильские учёные попытались выяснить, насколько соответствует игривость взрослых партнёров успеху в деле воспроизводства потомства. В нём принял участие 1 191 взрослый бразилец, которые рассказали о том, сколько краткосрочных и долгосрочных отношений у них было в жизни. Также они заполняли анкеты, по которым можно было определить их уровень игривости.Исследователи обнаружили, что мужчины с более высокими баллами именно по показателю игривости, как правило, имели большее количество партнёрш. С другой стороны женщины с максимально игривой натурой имели большее количество именно коротких романов. А значит, игривость довольно сложна и разделяется на разные виды. Следовательно, нельзя говорить, что именно это качество однозначно увеличивает фертильность партнёров.