Названы лучшие естественные способы снизить риск инсульта

Чтобы снизить риск инсульта, ученые рекомендуют уменьшать количество соли в рационе.По данным Гарвардской медицинской школы, очень существенным фактором инсульта является высокое кровяное давление. Поэтому для профилактики инсульта следует придерживаться мер, улучшающих механизмы естественного контроля АД или даже снижающие его.«Чтобы добиться этого, вам, возможно, придется уменьшить количество соли в своем рационе – в идеале до не более 1500 миллиграммов ежедневно, около половины чайной ложки», - говорят специалисты.Также гарвардскими медиками были названы другие естественные способы снизить риск инсульта, дающие лучшие результаты на этом пути.Увеличить количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров в рационе, избегая при этом продуктов, которые содержат много насыщенных жиров.Съедать четыре-пять порций овощей и фруктов ежедневно, одну порцию рыбы два-три раза в неделю и несколько ежедневных порций цельнозерновых, а также низкожирных молочных продуктов.Больше двигаться, выполнять физические упражнения не менее 30 минут каждый день.Бросить курить, если вредная привычка имеется.Находить способы поддерживать социальное общение – снижение контактов с друзьями, семьей или другими людьми вне дома также связаны с повышенным риском инсульта.