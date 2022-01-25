5 главных плюсов риса

Рис является основным продуктом питания для сотен миллионов жителей Азии, и совсем не зря. Это один из важных пищевых углеводов, который содержит множество полезных свойств для здоровья.Здоровый вес. В коричневом рисе клетчатка и белок, насыщающие и способствующие более низкому гликемическому индексу, по сравнению с белым рисом. Углеводы в порции коричневого риса более стабильно преобразуются в энергию. В белом рисе картина менее очевидна, теоретически он может приводить к появлению жира на животе, хотя ряд исследований не обнаружили подобной связи.Защита от хронических заболеваний. Коричневый рис сохраняет слой отрубей, поэтому содержит защитные соединения флавоноиды вроде апигенина и кверцетина. Они играют важную роль в защите от болезней.Поддерживает энергию. Спортсмены часто выбирают белый рис в качестве основного источника энергии, особенно при дозаправке после тренировок. Рафинированные углеводы являются источником быстрых и легко доступных углеводов, необходимых для восполнения мышечного гликогена.Полезно для пищеварения. Белый рис легко усваивается, в нём мало клетчатки и при правильном приготовлении он не вызывает проблем с желудком. Это полезно для тех, кто страдает от изжоги или тошноты, а также при обострениях дивертикулита и болезни Крона.Безглютеновое зерно. Рис не содержит глютена и считается прекрасным вариантом для жертв целиакии, страдающих от повышенной чувствительности к белку глютену. А коричневый цельнозерновой рис особенно полезен, поскольку содержит нерастворимую клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения, да ещё и подпитывает полезные кишечные бактерии.