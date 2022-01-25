От них не потолстеешь: названы углеводы, которые следует есть на диете

Выбирайте сложные углеводные продукты.Не все углеводы одинаковы полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть.Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам.Крупы (особенно – безглютеновые):гречка,киноа,амарант,пшено,бурый рис – реже,Если нет проблем с переносимостью глютена, то можно использовать пасту из твердых сортов пшеницы,бездрожжевой хлеб, желательно из цельнозерновой крупы,крупы, содержащие глютен – отдавать предпочтение тем, которые готовятся дольше 20 минут (геркулес, полба, спельта и прочее).Запеченные крахмалистые овощи:запеченная свекла,запеченная тыква,запеченный в мундире картофель,батат,запеченная морковь.А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору.Остуженный в холодильнике картофель,охлажденный рис и паста,бобы (отдайте предпочтение зеленым – свежим, в пользу приготовленным),зеленые бананы,мука из зеленых бананов – очень люблю готовить из нее десерты.ФруктыПравила: не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка.1 банан,150 гр манго,150 гр ананаса,1 хурма,150 гр винограда,2 инжира.Стараться есть не больше 40 гр фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 гр, если у вас есть метаболический синдром (инсулинорезистентность, например), то не больше 15 гр.Остальное время употреблять фрукты с низким ГИ, это меньше 55!Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи.