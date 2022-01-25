От них не потолстеешь: названы углеводы, которые следует есть на диете
Не все углеводы одинаковы полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам.
Крупы (особенно – безглютеновые):
гречка,
киноа,
амарант,
пшено,
бурый рис – реже,
Если нет проблем с переносимостью глютена, то можно использовать пасту из твердых сортов пшеницы,
бездрожжевой хлеб, желательно из цельнозерновой крупы,
крупы, содержащие глютен – отдавать предпочтение тем, которые готовятся дольше 20 минут (геркулес, полба, спельта и прочее).
Запеченные крахмалистые овощи:
запеченная свекла,
запеченная тыква,
запеченный в мундире картофель,
батат,
запеченная морковь.
А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору.
Остуженный в холодильнике картофель,
охлажденный рис и паста,
бобы (отдайте предпочтение зеленым – свежим, в пользу приготовленным),
зеленые бананы,
мука из зеленых бананов – очень люблю готовить из нее десерты.
Фрукты
Правила: не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка.
1 банан,
150 гр манго,
150 гр ананаса,
1 хурма,
150 гр винограда,
2 инжира.
Стараться есть не больше 40 гр фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 гр, если у вас есть метаболический синдром (инсулинорезистентность, например), то не больше 15 гр.
Остальное время употреблять фрукты с низким ГИ, это меньше 55!
Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи.
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