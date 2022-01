Активированный уголь: все, что важно знать

Как и в случае с многими природными лекарственными средствами, в отношении древесного угля присутствует некоторый скептицизм, а иногда и случаи мошенничества.На заданный вопрос существует быстрый и простой ответ — это громкое "да", активированный древесный уголь действительно полезен.На самом деле, он может быть одним из препаратов, который стоит положить в свою аптечку.Хотя активированный древесный уголь используют не так часто, как витамин С, его можно назвать "чрезвычайно важным" средством, потому что он может буквально спасти вашу жизнь.Полезен ли активированный уголь?Это лекарственное средство является одним из немногих природных продуктов, таких как сера, которые врачи уже давно используют для лечения различных состояний.Это не просто чистый древесный уголь, полученный путем сжигания при отсутствии кислорода древесины, которая впоследствии превращается в уголь.Для производства активированного угля, известного как активированный древесный уголь, используют кислород.Тонкоизмельченный черный порошок, полученный путем смешивания костного угля, торфа, нефтяного кокса, древесного угля, оливковых косточек, опилок или кокосовых оболочек, активированный уголь "активируется" в момент обработки при чрезвычайно высоких температурах, в результате чего происходит изменение его внутренней структуры, уменьшается размер пор и увеличивается площадь поверхности.Такой уголь не поглощается организмом, поэтому он может свободно выводить из него поверхностно-связанные токсины, окончательно избавляясь через процесс дефекации.На ресурсе Authority Nutrition представлено следующее объяснение:"Пористая текстура активированного угля имеет отрицательный электрический заряд, в результате чего он притягивает положительно заряженные молекулы, такие как молекулы токсинов и газов. Благодаря этой особенности уголь захватывает в кишечнике токсины и химические вещества".Возможно, вы уже знакомы с древесным углем в качестве фильтра для бутилированной воды, элемента систем контроля загрязнений и даже средства для отбеливания зубов.В контейнерах для таблеток и добавок вы, вероятно, видели крошечные пакетики, на которых написано "Не глотать". В них часто находится уголь, который поглощает влагу.Как активированный древесный уголь вошел в моду?По всей стране входят в моду черное мороженое, черные гамбургеры, похожие на расплавленный орудийный металл, черный хлеб, рогалики и пицца с черной корочкой.Как отмечает The Guardian, "существует один ключевой ингредиент, который добавляет этим блюдам цвет, который превалирует на стенах спальни подростка-гота — этим ингредиентом является древесный уголь".По словам шеф-повара Вайтроуза Джонатана Мура, в прошлом году древесный уголь предлагали в нескольких ресторанах и небольших закусочных.Тем не менее, хотя использование активированного угля на кухне может быть смелым шагом для начинающих шеф-поваров, The Guardian предупреждает:"Это не значит, что вам следует посыпать свой салат пеплом от дров для барбекю, который можно найти в сарае.Активированный древесный уголь для продуктов питания имеет модифицированную форму; это означает, что такой уголь имеет максимально большую площадь поверхности, что делает ее более пористой.Такой продукт, который обычно изготавливают из кокосовых орехов или бамбука, выпускают в форме порошка или в капсулах, и он пользуется большой популярностью во многих магазинах натуральных продуктов питания".Многие продукты, предлагаемые на Goop и предпочитаемые Гвинет Пэлтроу, содержат уголь.Среди таких продуктов есть маски для лица, мыло и моющие средства, зубные щетки с содержащей уголь щетиной, и даже некоторые напитки, включая чай и лимонад.Кстати, несколько компаний, которые занимаются реализацией сока, продают обогащенные медицинским углем напитки, предназначенные для "очистки, перезагрузки и ребалансировки организма".Активированный уголь — "Универсальный антидот"Сегодня добавки с активированным углем часто используются как мощное природное средство для оздоровления. Я даже готов поспорить, что они есть в каждом отделении неотложной помощи.В одном исследовании древесный уголь назвали "наиболее часто применимым в развитом мире средством для обеззараживания желудочно-кишечного тракта".Связывающий элементАктивированный уголь является эффективным средством в случае особого острого отравления и передозировки.В таком качестве его используют с начала 1800-х годов, поскольку уголь может поглощать определенные токсины в кишечнике до того, как они попадут в кровоток; он подходит даже для животных.Ветеринары иногда назначают это средство собакам, которые съели ядовитый для них шоколад.Даже сегодня активированный уголь используется для лечения передозировки лекарствами, рецептурными и безрецептурными, такими как аспирин, ацетаминофен и седативные средства.В ходе одного исследования было продемонстрировано, что однократная доза от 50 до 100 г активированного угля, принятая в течение пяти минут после приема какого-либо лекарственного препарата, может снизить его абсорбцию у взрослых почти на 74 процента; прием препарата после 30 минут снижает его эффективность на 50 процентов, через три часа его эффективность снижается до 20 процентов.Тем не менее, при приеме активированного угля необходимо быть очень осторожным, ведь он является связующим препаратом, а особенно в тандеме с другими детоксицирующими хелатирующими агентами он связывает вещества без разбора, таким образом удаляя полезные минералы, а также нивелируя полезные свойства других добавок и лекарств.Исследования показывают, что активированный уголь является эффективным не во всех случаях отравления. Например, он, по-видимому, оказывает незначительное влияние в случаях отравления алкоголем, тяжелыми металлами, железом, литием, калием или щелочьюКлинически протестированный и одобренный активированный угольИсследования также показывают, что активированный уголь связывается с мочевиной и другими токсинами для окончательной элиминации.Кроме того, было продемонстрировано, что добавки с активированным углем помогают пациентам с конечной стадией заболевания почек снизить уровень мочевины и других продуктов жизнедеятельности.На ресурсе Authority Nutrition отмечено: "Активированный уголь может улучшить функцию почек за счет уменьшения количества продуктов жизнедеятельности, которые должны фильтроваться почками. Это может быть особенно полезно пациентам с хроническим заболеванием почек, так как в этом состоянии почки больше не могут правильно фильтровать продукты жизнедеятельности организма".Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) одобряет использование таблеток активированного угля для лечения сильного метеоризма и их продажу без рецепта, так как активированный уголь также может поглощать газ в пищеварительной системе.Но помните следующее: вы можете купить содержащую активированный уголь одежду или угольные прокладки, которые можно разместить внутри одежды, чтобы те "поглощали неприятный запах, выделяющийся при метеоризме".Неприятные запахи могут быть разными. Один из них – это запах рыбы, который может быть у людей с заболеванием, известным как триметиламинурия (TMAУ) или синдром запаха рыбы.Триметиламинурия является генетическим заболеванием, при котором активируется соединение триметиламин (TMA), напоминающее гниющую рыбу.На ресурсе Authority Nutrition объясняют, что в здоровом состоянии организм превращает пахнущий рыбой TMA перед тем, как он будет выведен с мочой, в соединение без запаха.У людей, страдающих от ТМАУ, отсутствует преобразующий фермент, поэтому ТМА накапливается в организме и вызывает "неприятный рыбный" запах. Именно здесь может пригодиться активированный уголь, ведь он связывает вызывающие запахи токсины.При оптимизации уровня холестерина активированный уголь связывает в кишечнике желчные кислоты, что предотвращает всасывание.Согласно ресурсу Charcoal Remedies, повышенная кишечная проницаемость является одним из симптомов отравления тяжелыми металлами и серьезной проблемой, которая часто проявляется в виде слабого пищеварения, вздутия, пищевой аллергии, хронической усталости и мозгового тумана.Подобное расстройство может быть следствием длительного приема антибиотиков, в результате чего нарушается бактериальный баланс, а иногда активируется рост грибов рода кандида, энтерококков и стафилококков.Кроме антибиотиков, состояние повышенной кишечной проницаемости во многих случаях усугубляется употреблением сахара, в том числе слишком большого количества фруктов или фруктовых соков, и избытком кислоты, вызванный хроническим стрессом.Состояние иммунной системы также влияет на здоровье кишечника. Это еще одна область, где активированный уголь может оказаться полезным.Ресурс Bulletproof Blog утверждает следующее:"Ваша способность бороться с болезнью начинается в кишечнике. Примерно 70 процентов иммунных клеток живут в кишечнике; контакт с микробиомом "программирует" иммунные клетки, после чего они начинают вести себя в организме определенным образом…Активированный уголь - это древнее и научно обоснованное средство. Он эффективно поглощает эндотоксины, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, выводит токсины из обработанных некачественных продуктов питания. Если вы едите в ресторане, древесный уголь может быть отличной добавкой".Как и в случае с многими природными лекарственными средствами, в отношении древесного угля присутствует некоторый скептицизм, а иногда и случаи мошенничестваДревесный уголь как неотъемлемый ингредиент все чаще появляется в различных продуктах для поддержания красоты и здоровья.На рынке появились отбеливающие продукты, содержащие древесный уголь: от кокосового масла с древесным углем до порошка древесного угля.Тем не менее, научный советник Ассоциации стоматологов Великобритании Дэмиен Уолмсли говорит об отсутствии доказательств в пользу использования древесного угля для ухода за зубами, так как он является абразивным средством, которое может повредить зубную эмаль.Кроме того, существуют маски для лица с экстрактом бамбука и древесным углем, которые, к сожалению, очерняют репутацию всего рынка, поскольку такие маски дают сомнительное обещание очистить кожу, но при этом имеют репутацию отшелушивающего средстваОдна из причин может заключаться в том, что активный ингредиент содержит клей ПВА, который, как известно, одновременно с очищением кожи оказывает и отшелушивающий эффект.Тем не менее, спонжи для лица с углем, которые продаются в многочисленных онлайн-магазинах, получают высокие оценки в качестве неагрессивного эксфолианта.Несмотря на статус "чудодейственного средства", Сара Коу, ученый в области вопросов питания Британского фонда питания, отмечает:"Нет каких-либо данных о питательных свойствах активированного угля, поэтому неизвестно, имеет ли он какую-либо питательную ценность".Другие эксперты говорят, что они крайне неуверенны относительно рекомендаций использовать уголь в качестве добавки, заявив, что, хотя он может поглощать в кишечнике некоторые вещества, во многих случаях он практически бесполезен:"Он действительно может поглощать некоторые вещества, но не все, и он может делать это только в кишечнике. Он поглощает необходимые организму вещества, например, лекарственные препараты, что, конечно же, может стать причиной возникновения проблем. Прежде всего, уголь поглощает из кишечника воду, что может привести к обезвоживанию и запорам".Травяная добавка Sex Dust от Goup, стоимостью 30 долларов США за упаковку, поставляется с рецептом чая с активированным углем, а также с настоятельной рекомендацией соблюдать большую осторожность, чтобы потребители не принимали древесный уголь в течение двух часов после приема лекарств, витаминов или добавок."Рекреационное использование древесного угля связано с некоторыми серьезными оговорками. Проблема заключается в том, что, хотя древесный уголь может, безусловно, выводить из организма не очень хорошие вещества, он также может связываться с питательными веществами и лекарствами, что затрудняет их поглощение".Эдвард Эрнст, почетный профессор Медицинской школы полуострова при Эксетерском университете, автор книги "Homeopathy: The Undiluted Facts" ("Гомеопатия: неразведенные факты"), заявляет, что утверждение о том, что равновесие разума и тела, достигнутое через процесс деионизации (согласно некоторым заявлениям маркетологов касательно древесного угля), является "бессмысленным и вводит в опасное заблуждение"; он считает, что сложившаяся ситуация является примером того, как незаметно товар может "поглощать максимум наличных денежных средств доверчивых потребителей".Тем не менее, древесный уголь может быть полезным. Например, активированный уголь и кокосовое масло, нанесенные на бандаж, могут уменьшить боль от укусов пчел, комаров, пауков и ожоговДругие способы применения активированного угляОстрая передозировка, лечение пациентов с хроническим заболеванием почек для улучшения результата диализа почек;Защита работников от паров, присутствующих в рабочей атмосфере, за счет использования угольного картриджа;Удаление тяжелых металлов из окружающей среды, особенно воды.В связи с использованием активированного угля возникали различные проблемы.Никогда не давайте это средство человеку без сознания, поскольку оно может вызвать закупорку кишечника или его прободение. "Черный стул" или запор являются вероятными побочными эффектами.Хотя активированный уголь не может быть чудодейственным средством, при правильном использовании он может быть очень полезным. В целом, при покупке продуктов с активированным углем подумайте о его источникеЛучше всего использовать активированный уголь, полученный из органических кокосовых орехов или древесины.Из органического сырья получается более чистый продукт с более сильными адсорбирующими свойствами.Не покупайте активированный уголь у продавцов, которые не указывают материалы, которые были использованы в процессе производства.