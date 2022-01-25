Немецкий терапевт назвал вредные и полезные для здоровья кишечника продукты
Он отметил, что злоупотребление сахаром приводит к очень быстрому размножению вредоносных бактерий, который фактически вытесняют полезные микроорганизмы. Поэтому следует сократить употребление этого продукта.
Также специалист советует минимизировать употребление вяленых, копченых и других сильно обработанных колбас. Связано это с тем, что они обладают сильным канцерогенным действием.
Третьим типом пищевых компонентов, которые также следует стараться избегать, он назвал вредные жиры, серьезно перегружающие кишечник. К ним относятся такие продукты, как майонез, маргарин, сало.
Назвал специалист и продукты, которые особенно полезны для правильной работы кишечника. Это бобовые, овощи, рыба, бананы, картофель в кожуре и серый хлеб.
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