Немецкий терапевт назвал вредные и полезные для здоровья кишечника продукты

Постоянное употребление вредной пищи неминуемо сказывается на здоровье кишечника и всего организма в целом. Потому очень важно знать, какие продукты лучше избегать употреблять, а какие, наоборот, принесут организму большую пользу. Так, как пишет Monavista, ссылаясь на издание Focus, для здорового питания слизистой оболочки кишечника немецкий терапевт Томас Фрилинг рекомендует средиземноморскую, преимущественно вегетарианскую пищу с высоким содержанием клетчатки.Он отметил, что злоупотребление сахаром приводит к очень быстрому размножению вредоносных бактерий, который фактически вытесняют полезные микроорганизмы. Поэтому следует сократить употребление этого продукта.Также специалист советует минимизировать употребление вяленых, копченых и других сильно обработанных колбас. Связано это с тем, что они обладают сильным канцерогенным действием.Третьим типом пищевых компонентов, которые также следует стараться избегать, он назвал вредные жиры, серьезно перегружающие кишечник. К ним относятся такие продукты, как майонез, маргарин, сало.Назвал специалист и продукты, которые особенно полезны для правильной работы кишечника. Это бобовые, овощи, рыба, бананы, картофель в кожуре и серый хлеб.