Названы четыре скрытых симптома штамма «омикрон»

Штамм коронавируса "омикрон" может проявляться неочевидным образом, поэтому его симптомы легко не принять во внимание. Есть четыре скрытых симптома нового варианта COVID-19.По словам представителей Национальной системы здравоохранения Великобритании, при инфицировании "омикроном" может проявляться целый спектр симптомов, которые обычно ассоциируются с простудой. Однако есть и такие проявления, которые можно перепутать с симптомами других болезней.К примеру, для заражения штаммом "омикрон" характерен такой симптом, как усталость. При этом, людям бывает трудно определить, с чем конкретно связано выраженное чувство усталости. Другой "стелс"-симптом коронавируса штамма "омикрон" — боли и ломота в мышцах. Такое состояние, как отмечают врачи, может быть связано с тем же чувством усталости.Потеря аппетита, которая иногда бывает при заражении "омикроном", тоже весьма неочевидный симптом, который легко спутать с проявлениями других состояний. Еще один скрытый симптом "омикрона" — тошнота. Однако это проявление вирусной инфекции встречается довольно редко.Напомним, штамм "омикрон" (B.1.1.529) был впервые зарегистрирован в Южной Африке в ноябре 2021 года. Специалисты отмечают, что новый штамм коронавируса может поражать вакцинированных и переболевших людей, плюс, "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта".