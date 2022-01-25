Новая компьютерная программа помогает выявлять депрессивных людей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Программа, разработанная учеными из Сингапура, анализирует физическую активность, характер сна и циркадные ритмы. На основе этих данных она делает довольно точный прогноз по рискам этой болезни у конкретного человека.По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия затрагивает 280 миллионов человек во всем мире. Это заболевание плохо диагностируется, независимо от уровня дохода человека и страны проживания. А зачастую диагноз ставится тем, у кого депрессии нет, уточняют в ВОЗ. Поэтому ученые постоянно ищут новые эффективные инструменты, которые помогут в диагностике и выявлении рисков.Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработала довольно точную прогностическую компьютерную программу, которую можно использовать для выявления людей, склонных к депрессии. Исследователи изучили данные депрессивных и здоровых участников, при этом программа достигла 80-процентной точности в выявлении людей с высоким риском депрессии и людей без риска.Алгоритм, основанный на машинном обучении, проверяет риск депрессии, анализируя физическую активность человека, особенности сна и циркадные ритмы. 290 работающих взрослых жителей Сингапура в течение 14 дней носили специальные измеряющие устройства и прошли два опроса о состоянии здоровья, в ходе которых выявлялись симптомы депрессии — в начале и в конце исследования.Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что те, у кого частота сердечных сокращений была менее стабильной между 2 и 4 часами утра и между 4 и 6 часами утра, были склонны к тяжелым симптомам депрессии. Это наблюдение подтверждает результаты предыдущих работ, в которых говорилось, что изменения частоты сердечных сокращений во время сна могут быть достоверным физиологическим маркером депрессии.Исследование также связало менее регулярные режимы сна, такие как разное время пробуждения и отхода ко сну, с более высокой склонностью к депрессивным расстройствам. Ученые объяснили, что способность следовать дневному распорядку больше свойственна здоровым людям.«Мы можем использовать эту программу для своевременного и ненавязчивого скрининга депрессии», — подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Джосип Кар.