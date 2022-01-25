Восемь способов снизить сахар в крови

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Если в предыдущие полгода вы много нервничали и мало двигались, вы в группе риска!Даже если у вас никогда не было проблем с уровнем сахара в крови, после 40 лет этот параметр все равно стоит регулярно проверять. Особенно если вы мало двигаетесь, плохо спите, много нервничаете и нерегулярно питаетесь. А учитывая особенности 2020 года – карантин и вызванные им гиподинамию и постоянный стресс – в группе риска можем оказаться буквально мы все. Вот несколько советов от врачей-эндокринологом, как поддерживать здоровый уровень сахара в крови, не допускать его повышения и даже нормализовать глюкозу, если она превысила безопасный уровень.Обязательно завтракайтеЧем чаще вы отказываетесь от завтрака, тем выше ваши шансы заболеть диабетом второго типа – к такому неутешительному выводу пришли исследователи их Университета Миннесоты. Именно сытный завтрак помогает нашему телу держать в течение дня уровень сахара под контролем – не мешайте ему!Занимайтесь спортомЧто силовые нагрузки, что кардио одинаково благоприятно влияют на уровень сахара в крови и одинаково эффективны для предотвращения развития диабета. Дело в том, что после тренировки ваши мышцы активнее поглощают глюкозу из крови – для восстановления – и тем самым поддерживают здоровый уровень чувствительности к инсулину. Два с половиной часа кардионагрузок или один час силовых – вот рекомендованная еженедельная норма, которая поможет держать сахар под контролем.Больше двигайтесьСидячий образ жизни убивает нас вернее, чем курение или алкоголь. Просто заведите себе привычку каждые двадцать минут вставать и совершать хотя бы двухминутную прогулку или комплекс упражнений – этого достаточно для того, чтобы вернуть клеткам чувствительность к инсулину, а вам – естественную защиту от диабета.Ешьте фруктыГлюкоза – необходимое топливо для нашего мозга, и если мы хотим оставаться энергичными и продуктивными, никак не получится полностью отказаться от сладкого. Но вместо конфет или пирожных лучше есть фрукты – сухие или свежие. Фруктовый сахар намного безопаснее и к тому же он снизит тягу к сладкому.Откажитесь от соусовГотовые соусы – майонез, кетчуп и заправки для салата – буквально перенасыщены добавленным сахаром. Откажитесь от них хотя бы на некоторое время – и сами почувствуете разницу.Переходите на черный кофеЧем больше сахара и молока в вашем кофе, тем меньше в нем пользе и больше опасности для вашего здоровья. Пейте натуральный кофе, без сахара и сладких сиропов и помните, что в одном стаканчике сладкого кофейного напитка калорий может быть столько же, сколько в большой порции десерта.Старайтесь высыпатьсяЕсли у вас повышенный сахар в крови, полноценный здоровый сон тоже может быть лекарством. Недостаток сна приводит к повышению стрессового гормона кортизола, который в свою очередь повышает резистентность к инсулину и гипергликемию.Гуляйте по утрамУтренний солнечный свет – тот, который мы получаем до полудня – чрезвычайно полезен для нашего здоровья. Получасовая активная утренняя прогулка уже через несколько недель помогает вернуть уровень глюкозы в крови на безопасный уровень, а также нормализует метаболизм – но важно ходить быстро и не пропускать ни одного дня!