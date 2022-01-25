У беспокойных мужчин чаще развиваются болезни сердца и диабет

Тревога бывает полезной, например, когда она не дает нам совершать необдуманные поступки. Но если мы перестаем ее контролировать, она может стать нездоровой и мешать повседневной жизни. А еще постоянная тревога иногда приводит к серьезным проблемам со здоровьем — особенно, как выяснилось, у мужчин.Согласно исследованию американских ученых из Бостонского университета, мужчины среднего возраста, которые много беспокоятся, по мере взросления подвергаются большему биологическому риску развития кардиометаболических заболеваний — сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.Чтобы отследить взаимосвязь между тревогой и этими проблемами с течением времени, исследователи проанализировали уже имеющиеся данные 1561 мужчин, средний возраст которых в 1975 году составлял 53 года. Участники прошли базовые оценки невротизма и беспокойства, при этом они не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака на момент исследования.«Невротизм — это черта личности, характеризующаяся тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие, стрессовые или подавляющие. Люди с высоким уровнем невротизма склонны испытывать негативные эмоции, такие как страх, тревога, печаль и гнев, более интенсивно и чаще.Мужчины оценивали свой невротизм по шкале от 0 до 9, а также сообщали, как часто они беспокоятся по каждому из 20 пунктов, где 0 означает никогда, а 4 означает постоянно. После этих оценок каждые 3-5 лет они проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови. Данные собирались до 2015 года, пока участники не умирали, либо пока не выбывали из исследования по другим причинам.Во время последующих оценок у мужчин были измерены семь факторов риска: систолическое (верхнее) артериальное давление, диастолическое (нижнее) артериальное давление, общий холестерин, триглицериды, ожирение (оценивается по индексу массы тела), уровень сахара в крови натощак и скорость оседания эритроцитов (СОЭ).Ученые обнаружили, что у мужчин повышенным уровнем тревожности была более высокая вероятность развития кардиометаболических заболеваний с течением времени, чем у мужчин с более низкими уровнями беспокойства.«Наличие шести или более кардиометаболических маркеров высокого риска предполагает, что у человека, скорее всего, разовьется или уже развилось кардиометаболическое заболевание», — подчеркнула автор исследования Левина Ли.Хотя неизвестно, может ли лечение тревоги и беспокойства снизить кардиометаболический риск, тревожные и склонные к беспокойству люди должны уделять больше внимания своему кардиометаболическому здоровью, подчеркивают ученые.