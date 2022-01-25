Почему коронавирус вызывает туман в голове

Спутанность сознания из-за коронавируса может возникать после того, как этот патоген попадает в спинномозговую жидкость. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.С некоторых пор одним из классических симптомов COVID-19 стали когнитивные проблемы и потеря памяти, которую в простонародье называют туман в голове. Эта спутанность сознания может возникать из-за проникновения вируса в спинномозговую жидкость, как установили учёные. Они изучили образцы этой жидкости у переживших коронавирус пациентов для того, чтобы лучше узнать о воспалительных процессах, являющихся результатом иммунной реакции на вирус.До сих пор ученые собирают вместе кусочки паззла под названием постковидный синдром, чтобы определить его причины и механизмы. Многие долгосрочные побочные эффекты у пациентов после коронавируса могут вызываться способностью вируса провоцировать воспаления различных органов, возникающие в качестве иммунной реакции.Вполне возможно, что простимулированная вирусом иммунная система наносит опасные удары по организму. И один из этих ударов фиксируется как раз-таки в спинномозговой жидкости. А она преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг, из-за чего коронавирус косвенно провоцирует тот самый туман в голове или спутанность сознания.