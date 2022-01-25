Медики назвали последствия полного отказа от кофеина

Отказ от кофеина того стоит.Вы давно и безуспешно пытаетесь «слезть» с утреннего кофе? Заменяете чистую воду на 4-5 чашек чая в день? Эти факты помогут простимулировать ваше желание расстаться с кофеинсодержащими продуктами или хотя бы уменьшить их количество до минимума.Давно доказано, как быстро приобретается зависимость от кофеина, и как сложно потом от него отказаться. По мнению ученых, прочувствовать неприятные симптомы на себе могут даже люди, прежде выпивающие лишь одну чашку кофе в день – правда, длиться они будут совсем недолго. Существуют десятки причин, почему нам всем стоит отказаться от большого количества кофеинсодержащих продуктов. И вот что мы получим, если решим изменить свои привычки в сторону обретения здоровья.Вас могут мучить головные болиКофеин – палка о двух концах в вопросе головных болей. Так получается, что и его чрезмерное употребление часто приводит к неприятным симптомам, и полный отказ от него тоже сулит несколькими днями недомоганий. Механизм этого явления объясняет наука. Дело в том, что, попадая в организм, кофеин сужает сосуды примерно на 27%. После его полного выведения просветы в сосудах возвращаются к своим прежним размерам. И тот, и другой процессы могут сопровождаться головной болью.Вы можете немного похудетьПолный отказ от кофе, чая и газированных напитков действительно может способствовать похудению. Хотя в одной чашке кофе содержится всего 2 ккал, напиток часто «добирает» энергетическую ценность за счет дополнительных добавок – особенно, если вы заказываете его в кофейне. Так, большой стакан карамельного макиато с 2% молоком поставляет в ваш организм 250 ккал и 33 грамма сахара. Только подумайте, сколько лишних калорий вы приобретаете, покупая кофе «на бегу»?У вас могут появиться запорыКофеин обладает местно-раздражающим действием, стимулирующим работу пищеварительной системы. По мнению ученых, он также может быть связан с микробиомом человека. Как показывают исследования, при резком отказе от кофеина могут возникнуть трудности с освобождением кишечника. Если вы решили кардинально поменять привычки, обязательно увеличьте объем потребления чистой воды и богатых клетчаткой овощей и фруктов.Вы станете лучше спатьДоказано, что кофеин прямым образом влияет на наши циклы бодрствования и сна. Вам кажется, что без чашки утреннего кофе вы просто не сможете проснуться? Это вам только кажется. На самом деле травяной чай или даже теплая вода взбодрят вас не хуже.Первые дни запаса энергии может не хвататьИ все же невозможно отрицать, что кофе – стимулянт. И хотя эффект от кофеина недолог (обычно фаза бодрости длится не более часа), это время человек, привыкший к напитку, чувствует себя наиболее работоспособным. При полном отказе от кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин, первые несколько дней вас может клонить в сон. Чтобы не ощутить этого контраста с вашим обычным состоянием, снижайте дозу кофеина постепенно – например, пейте кофе раз в несколько дней, а промежутки заполняйте декофеинизированным кофе или напитком из цикория.Зубы станут белееПолный отказ от кофе и чая означает в том числе прощание с некрасивыми темными пятнами на эмали (и с ее разрушением). Поздравляем, вы на пути к белоснежной улыбке!