Любовь к телевидению грозит тромбами

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Жертвы так называемого запойного просмотра телевизора из категории лиц среднего возраста имеют на треть повышенный риск тромбов. Ученые из Великобритании советуют вставать с дивана и делать растягивания каждые полчаса.Длительное сидение на одном месте может обернуться тромбоэмболией, которая убивает тысячи людей каждый год. Образовавшийся в вене тромб блокирует движение крови, из-за чего может остановиться сердце или произойти обширный инсульт в мозге. Именно поэтому так часто жертвами тромбоэмболии бывают пассажиры дальнемагистральных самолетов, которые находятся в одном и том же сидячем положении на протяжении многих часов.Однако исследователи из Университета Бристоля изучили опасность запойного просмотра телевизоров людьми в своих домах. Эта проблема особенно обострилась в период пандемии, когда запертые на карантин люди неделями и месяцами не вставали с диванов, уставившись в телевизоры, так как ходить на работу им было не нужно. Оказалось, что у лиц среднего и старшего возраста вероятность развития тромбоэмболии при запойном просмотре телевизора была на треть выше. Запойным называли более 4 часов телевизионных эфиров в день.Опасность тромбозов сравнивалась с их вероятностью у людей, которые тратили на просмотр «ящика» не более двух с половиной часов в сутки. Конечно, для значительного количества людей, особенно пожилого возраста, никакого другого досуга, кроме просмотра телевизора или разгадывания кроссвордов в сидячем положении нет, особенно зимой. Но для того, чтобы уменьшить риск тромбоэмболии, авторы исследования рекомендуют каждые полчаса вставать и делать растягивания. Кроме того, если материальное положение позволяет, то будет отличным подспорьем приобретение домашнего велотренажёра.Долгие периоды низкой физической активности приводят к тому, что кровь застаивается в конечностях. А если она плохо движется по венам, то может начать свёртываться. Вот почему пассажирам самолётов рекомендуется при длительных перелётах вставать с кресел и прогуливаться по салону.