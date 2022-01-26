6 неожиданных преимуществ снежного дня

Эта зима выдалась в нашей стране рекордной по снежному покрову. Эксперты полагают, что и у сугробов на улице есть некоторые преимущества для здоровья.Хороший сон. Правильное количество сна от 7 до 9 часов помогает снизить уровень стресса и поддерживать здоровый обмен веществ. Это укрепляет иммунитет и предотвращает старческое слабоумие. В снежные дни мы можем позволить себе дополнительно один час сна, что укрепляет функционал здоровья.Физические нагрузки. Ходить по снегу тяжелее, чем по какой-то твёрдой поверхности, а значит, это становится своего рода тренировкой. Всего час ходьбы по снегу, либо катание на лыжах или игра в снежки и лепка снеговика заставляет сердце биться чаще, а многие мышцы тела напрягаться.Правильный досуг. Если вы не хотите долго находиться на улице, отправляйтесь домой, чтобы почитать хорошую книгу. Привычка читать книги - один из эффективных методов предотвращения старческого слабоумия и уменьшения уровня стресса.Больше перерывов. Снежные дни подталкивают нас к тому, чтобы уделять себе немного больше времени. А в тёплое время мы слишком много работаем и не делаем необходимых физических и умственных перерывов. Они крайне важны для укрепления здоровья.Домашнее питание. Если снег завалил улицы, не очень комфортно идти в магазин за покупками или заказывать доставку из ресторана. Прекрасный повод для того, чтобы начать готовить самим. Домашняя кухня намного более полезна для здоровья, чем какие-то магазинные блюда.Польза веселья. Когда мы проводим время дома на диване с книгой или чашкой горячего шоколада, это весело и хорошо. Уменьшение уровня стресса снижает риск головных болей, усталости, беспокойств, бессонницы и даже депрессии. Ну а прогулка по снегу и игра в снежки повышают настроение.