Как понять, что вода в кране плохая, и что с этим делать

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В этой статье — несколько простых рекомендаций, которые позволят справиться с проблемой грязной водопроводной воды, защитив тем самым себя и своих близких от целого ряда заболеваний.Вода из-под крана едва ли внушает кому-то доверие. И небезосновательно: врачи всё чаще приходят к выводу, что причина многих заболеваний — грязная водопроводная вода. Но как распознать жидкую отраву и обезопасить себя и близких? В этой статье — несколько простых рекомендаций, которые позволят справиться с проблемой.Очень часто в водопроводной воде содержатся различные химикаты, однако, кроме них, в организм могут попасть опасные микроорганизмы.Коварное влияние водопроводной воды состоит в её медленном воздействии. Если вы выпьете воду, которая богата опасными соединениями химического происхождения, то отравление произойдёт не сразу, а спустя какое-то время. После одного стакана чая никакого эффекта не будет, однако если пить чай из ядовитой воды ежедневно, по несколько стаканов, организм начнёт разлагаться изнутри. Вода медленными темпами травит организм, влияет на почки, убивает эритроциты в крови, поражает мозг и сердце.Многие люди заблуждаются, принимая кипячёную воду за очищенную. В процессе кипения из воды не исчезают вирусы, химические яды. К тому же порой наблюдается обратная реакция, поскольку высокая температура довольно непредсказуемо влияет на состав воды.Что же делать, если из крана течёт грязная вода?Первым делом стоит сделать перерасчёт, поскольку на основании квитанций вы оплачиваете чистую питьевую воду, а не раствор, в котором содержится вся таблица Менделеева. Конечно, получить какие-то выплаты или снижение стоимости воды практически нереально, однако на получение компенсации вы имеете право. Но с этой проблемой вы можете обратиться в Роспотребнадзор, а также в компанию, которая занимается поставкой воды для вас.Полезная информация:Если на посуде остаются зелёные или бурые капли, это говорит о том, что в состав воды входит много соляной и серной кислоты.Если вода отдаёт землистым, древесным или рыбным запахом, это говорит о том, что в состав воды входят органические соединения.Если на серебряной посуде остаются тёмные пятна или на раковине — чёрные, то в воде имеется сероводород.Если при контакте воды и алюминиевой посуды образуется пена, это говорит о том, что в воде высокая концентрация щёлочи.Металлический вкус воды говорит о том, что в её состав входит много железа.Если вода бежит с бурым или красноватым осадком, это говорит о том, что вода в трубах окисляется железом.Если вода грязная или мутная, это значит, что в трубах много воздуха или присутствует метан.Каким образом можно очистить грязную воду?Необходимо отстаивать водопроводную воду. В том случае, если вода будет отстаиваться в течение суток, многие вредные вещества осядут. Именно поэтому воду для цветов и аквариума необходимо хранить в определённых ёмкостях.Когда вода отстоялась определённое время, её нужно отфильтровать. Следует тщательно выбирать фильтр. Особое внимание уделите фильтрам с кремнием или активированным углём, поскольку они наиболее эффективно очищают воду. Фильтры для воды, в основу которых положен кремний или активированный уголь, наиболее эффективны и действенны. Эти компоненты отлично впитывают в себя вредные вещества и примеси. С давних пор люди стали использовать кремний с целью очищения воды: строили из него колодцы или же помещали кремний в кувшины.Также можно проводить очищение при помощи специальных препаратов, в которых ведущую роль играет кремний. Для очищения необходимо добавить препарат согласно его инструкции, тщательно помешать и отстоять воду в течение двух-трёх часов. Затем аккуратно слить без осадка. В результате вы будете пить не просто очищенную, а полезную, целебную воду.Чистая вода играет важную роль для организма, и то, что человек пьёт на протяжении своей жизни, определяет его состояние здоровья и самочувствие. Очищенная, полезная вода — основная составляющая крепкого здоровья.