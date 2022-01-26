5 лучших видов чая для диабетиков

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При диабете крайне важно контролировать уровень сахара в крови. Вот несколько чайных напитков, которые позволяют этого добиться.Зелёный чай. Отличный вариант по многим причинам. Он помогает контролировать вес и артериальное давление, а также уровень сахара в крови. Регулярное употребление зелёного чая уменьшает повреждения клеток, снижает воспаления и лучше контролирует диабет.Чай из гибискуса. Лепестки этого растения содержат множество полезных полифенольных антиоксидантов, включая органические кислоты и антоцианы, которые отлично подходят для лечения диабета или для защиты от скачков уровня сахара в крови.Черный чай. Богат некоторыми мощными соединениями вроде тефлавинов и теарубигинов, обладающих сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ежедневное употребление около трех чашек чёрного чая полезно для жертв сахарного диабета.Чай с корицей. Корица - одна из самых распространённых специй, которая есть почти в каждом доме. Она полна особых целебных свойств, и одно из них - защита от скачков уровня сахара в крови. Корица обладает антисептическим воздействием, регулярное употребление чая с корицей полезно для эффективного лечения сахарного диабета.Ромашковый чай. Известен своими полезными свойствами и многочисленными преимуществами для здоровья, включая контроль диабета за счёт регулирования скачков сахара в крови. Чай из ромашки оказывает вяжущее воздействие, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, важными при сахарном диабете.