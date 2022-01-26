ВОЗ советует не сравнивать ковид с гриппом

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от участившихся в последнее время сравнений COVID-19 с гриппом. Эксперты подчеркивают, что коронавирус всё ещё гораздо более коварен и полон сюрпризов, поскольку наука его изучила недостаточно.Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам коронавируса Давид Набарро (David Nabarro) заявил в интервью Sky News о том, что постоянное сравнение ковида и гриппа неэтично. Он подчёркивает, что врачи поступают безответственно, когда проводят параллели между этими вирусами, намекая на то, что коронавирус ослаб и теперь не страшнее сезонного гриппа. По мнению Набарро, ковид продолжает мутировать и формировать всё новые варианты, и хорошо понятно, что пандемия ещё далека от своего конца.В этой связи нельзя сравнивать коронавирус с гриппом или с какими-то другими простудными заболеваниями. Это новый вирус, и необходимо относиться к нему со всей серьезностью, поскольку он всё ещё полон сюрпризов. Эксперт назвал его крайне коварным и постоянно преподносящим неприятные сюрпризы учёным.Он также призывает мировых лидеров не расслабляться и подчёркивает, что пандемия едва миновала через свою половину. Постоянные сравнения между коронавирусом и гриппом звучат в последние недели, так как уровень госпитализаций и летальности при штамме Омикрон можно приблизительно сопоставить с аналогичными показателями сезонного гриппа. Правда, Омикрон намного заразнее, и он вызывает очень значительную заболеваемость у людей в разных странах.