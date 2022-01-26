Терапевты перечислили недуги, от которых защищает страстный секс

Секс благоприятно отражается на человеческом организме из-за особенностей гормональной, мышечной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Как сообщает сайт monavista.ru, американские терапевты выяснили, от каких конкретно недугов защищает страстная интимная близость.По словам сотрудников Университета Пенсильвании, секс усиливает активность желез внутренней секреции, а также разгоняет метаболизм, что способствует сжиганию калорий. Во время занятий любовью организм производит мощный коктейль из серотонина и эндорфинов, и это обеспечивает антистрессовый эффект. Секс, таким образом, помогает защититься от депрессивных, тревожных и иных ментальных расстройств.Систематические постельные кардио-упражнения особенно полезны для людей, которые подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Секс два-три раза в неделю положительно воздействует на состояние сосудов и сердца, выполняя роль интенсивной тренировки, повышающей пульс.Научные исследования показывают, что мужчины 40-55 лет, которые занимаются сексом два-три раза в неделю, примерно в два раза реже становятся жертвами инфарктов, чем мужчины, которые ведут нерегулярную половую жизнь. Другой положительный эффект от постельных тренировок — во время секса организм производит гормоны, защищающие от острых респираторных вирусных инфекций, а также повышающие умственные способности.