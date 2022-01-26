Косточки граната: польза и вред для организма человека
Многих интересует вопрос: гранат едят с косточками или без? В переводе с латыни гранат значит «зернистый». Фрукт содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты и прочие полезные компоненты.
Какую пользу заключают в себе зернышки граната и как правильно есть этот фрукт?
Косточки граната: съедать или нет?
Полезные вещества в гранатовых семечках
Гранат способствует омоложению, уменьшает воспаление, понижает давление, служит профилактическим средством против артрита и кардио-сосудистых проблем, побеждает бактериальные и грибковые инфекции, улучшает память.
Гранатовые косточки содержат целый ряд полезных соединений, и их желательно употреблять в пищу.
Зерна граната имеют в составе полезные жиры (например, Омега-3). Они содержат лигнин - естественный энтеросорбент, полезный для микробиома кишечника.
Микроэлементы в составе семечек граната: натрий, железо, кальций, калий.
Зернышки граната включают витамины А, Е, В1, В2, необходимые для нормальной функции нервной системы.
Никотиновая кислота в составе косточек задерживает клеточное старение.
В разумной дозе зерна граната принесут пользу организму (в день примерно 150 г зерен). Косточки можно измельчить в кофемолке.
Система пищеварения взрослого человека без проблем переваривает этот продукт. При регулярном его употреблении укрепляется иммунитет.
Если говорить о пожилых людях, то зерна граната выводят вредный холестерин из крови и понижают сахар.
Гранатовые зерна полезны для больных диабетом и детей
Гранат необходим диабетикам: он восстанавливает поврежденные болезнью артерии, чистит печень и кишечник от шлаков.
Детям до трех лет зернышки граната употреблять нельзя. В старшем возрасте детям можно съедать 2-3 семечки в день. Важно тщательно пережевывать зерна. Малышам можно есть гранат 1 раз в неделю.
Гранатовые зерна борются с анемией. Для детей их измельчают в кофемолке и соединяют с молоком и медом. Такой напиток усиливает иммунный ответ и помогает справиться с ОРВИ.
Рецепт настойки из граната
Берем 5 фруктов, извлекаем семечки. Заливаем их 500 мл неразведенного спирта, вводим цедру 1 лимона, 350 г сахара. Отправляем емкость с составом в темное место и настаиваем в течение 20 дней.
Употребление. В день - 1 ст. ложка настоя в продолжение 2 месяцев.
Это средство очищает сосуды от бляшек холестерина.
Противопоказания к употреблению семечек граната
Зернышки граната нежелательно употреблять людям, страдающим проблемами желудочно-кишечного тракта. Семечки не едят при:
геморрое;
язве желудка;
хроническом гастрите;
повышенной кислотности;
запорах.
Не стоит злоупотреблять зернами граната при пониженном давлении, так как они могут усугубить ситуацию.
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