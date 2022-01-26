Косточки граната: польза и вред для организма человека

Гранат славится своей пользой для здоровья. Но насладиться его восхитительным вкусом мешает одно досадное обстоятельство: обилие зернышек. Кто-то предпочитает их выплевывать, другие едят гранат с семечками.Многих интересует вопрос: гранат едят с косточками или без? В переводе с латыни гранат значит «зернистый». Фрукт содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты и прочие полезные компоненты.Какую пользу заключают в себе зернышки граната и как правильно есть этот фрукт?Косточки граната: съедать или нет?Полезные вещества в гранатовых семечкахГранат способствует омоложению, уменьшает воспаление, понижает давление, служит профилактическим средством против артрита и кардио-сосудистых проблем, побеждает бактериальные и грибковые инфекции, улучшает память.Гранатовые косточки содержат целый ряд полезных соединений, и их желательно употреблять в пищу.Зерна граната имеют в составе полезные жиры (например, Омега-3). Они содержат лигнин - естественный энтеросорбент, полезный для микробиома кишечника.Микроэлементы в составе семечек граната: натрий, железо, кальций, калий.Зернышки граната включают витамины А, Е, В1, В2, необходимые для нормальной функции нервной системы.Никотиновая кислота в составе косточек задерживает клеточное старение.В разумной дозе зерна граната принесут пользу организму (в день примерно 150 г зерен). Косточки можно измельчить в кофемолке.Система пищеварения взрослого человека без проблем переваривает этот продукт. При регулярном его употреблении укрепляется иммунитет.Если говорить о пожилых людях, то зерна граната выводят вредный холестерин из крови и понижают сахар.Гранатовые зерна полезны для больных диабетом и детейГранат необходим диабетикам: он восстанавливает поврежденные болезнью артерии, чистит печень и кишечник от шлаков.Детям до трех лет зернышки граната употреблять нельзя. В старшем возрасте детям можно съедать 2-3 семечки в день. Важно тщательно пережевывать зерна. Малышам можно есть гранат 1 раз в неделю.Гранатовые зерна борются с анемией. Для детей их измельчают в кофемолке и соединяют с молоком и медом. Такой напиток усиливает иммунный ответ и помогает справиться с ОРВИ.Рецепт настойки из гранатаБерем 5 фруктов, извлекаем семечки. Заливаем их 500 мл неразведенного спирта, вводим цедру 1 лимона, 350 г сахара. Отправляем емкость с составом в темное место и настаиваем в течение 20 дней.Употребление. В день - 1 ст. ложка настоя в продолжение 2 месяцев.Это средство очищает сосуды от бляшек холестерина.Противопоказания к употреблению семечек гранатаЗернышки граната нежелательно употреблять людям, страдающим проблемами желудочно-кишечного тракта. Семечки не едят при:геморрое;язве желудка;хроническом гастрите;повышенной кислотности;запорах.Не стоит злоупотреблять зернами граната при пониженном давлении, так как они могут усугубить ситуацию.