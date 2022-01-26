Иммунолог назвала необходимые прививки для взрослого
Нужно помнить, что грипп никуда не делся с приходом коронавируса, поэтому важно задуматься о вакцинации против этого патогена. Особенно, если речь идет о человеке из группы риска — вакцина считается обязательной для беременных женщин, пожилых людей, а также людей с хроническими болезнями. Лучше всего делать прививку от гриппа в конце октября, но в случае необходимости вакцинацию можно провести в любое время.
Взрослые тяжело переносят ветряную оспу, поэтому медики рекомендуют сделать прививку, чтобы снизить вероятность тяжелого течения заболевания в случае инфицирования. Особенно важно сделать прививку от ветрянки тем взрослым, которые работают с детьми — воспитателям, учителям, педиатрам.
Сегодня мало кто помнит о существовании таких инфекционных заболеваний, как корь и краснуха, однако они, тем не менее, остаются с нами. Прививка от краснухи очень важна для беременных, так как болезнь во время беременности чревата серьезными осложнениями. В целом, всем людям необходимо получить вакцины от кори и краснухи хотя бы раз в жизни до 50 лет.
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