Иммунолог назвала необходимые прививки для взрослого

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Штамм "омикрон" коронавирусной инфекции продолжает бушевать во всем мире, заражая огромное число людей, поэтому основное внимание общественности приковано к ситуации с COVID-19. Но никуда не девается и множество других инфекций. Иммунолог Ирина Ярцева рассказала корреспондентам информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело", какие прививки, кроме "Спутника V", нужно сделать взрослымНужно помнить, что грипп никуда не делся с приходом коронавируса, поэтому важно задуматься о вакцинации против этого патогена. Особенно, если речь идет о человеке из группы риска — вакцина считается обязательной для беременных женщин, пожилых людей, а также людей с хроническими болезнями. Лучше всего делать прививку от гриппа в конце октября, но в случае необходимости вакцинацию можно провести в любое время.Взрослые тяжело переносят ветряную оспу, поэтому медики рекомендуют сделать прививку, чтобы снизить вероятность тяжелого течения заболевания в случае инфицирования. Особенно важно сделать прививку от ветрянки тем взрослым, которые работают с детьми — воспитателям, учителям, педиатрам.Сегодня мало кто помнит о существовании таких инфекционных заболеваний, как корь и краснуха, однако они, тем не менее, остаются с нами. Прививка от краснухи очень важна для беременных, так как болезнь во время беременности чревата серьезными осложнениями. В целом, всем людям необходимо получить вакцины от кори и краснухи хотя бы раз в жизни до 50 лет.