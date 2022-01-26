Сезонная депрессия: как не стать жертвой «зимнего блюза»

Депрессия принимает разные формы: ситуационную, атипичную, хроническую, сезонную и т.д.Сезонное аффективное расстройство, SAD, сезонная депрессия и даже красивое словосочетание «зимний блюз» — все это названия для не очень хорошего состояния: волны тоски, печали и равнодушия к реальной жизни, которая накрывает нас зимой. Как выявить признаки зимней депрессии и как ее преодолеть.Уже больше двух лет весь мир ждет конца пандемии и внимательно прислушивается к мнениям экспертов в отношении того, когда же это произойдет. Называют разные даты: 2022, 2023, 2024… Кажется, еще немного, и все мы с облегчением вздохнем. Но в тени пандемии остается множество других заболеваний, которые не только не собираются сдавать свои позиции в ближайшее время, но и потихоньку отвоевывают себе все большее пространство в клиниках, рецептурных справочниках и статистических отчетах.Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году главной причиной ухудшения здоровья в мире станут депрессивные расстройства. И пока это время не наступило, важно научиться разбираться как в природе этой болезни, так и в факторах, сдерживающих ее развитие.Депрессия принимает разные формы: ситуационную, атипичную, хроническую, сезонную и т.д. Поскольку впереди еще полтора зимних месяца, речь пойдет о сезонной депрессии. Развиваясь в начале осени, к концу зимы она достигает своего пика, а потому в ближайшее время может становиться фактором ухудшения здоровья многих людей.Что такое сезонное аффективное расстройствоСезонное аффективное расстройство (SAD) в мягкой форме известно как зимний блюз. Но несмотря на свое романтическое название в английском варианте (в переводе это «зимняя хандра»), сезонное аффективное расстройство таит в себе потенциал к усилению при наличии серьезных триггеров. Как определить, что результатом ухудшения самочувствия, как психического, так и социального, является депрессия?Перечень симптомов депрессиистрасть к сладкому и набор весачувство сильной усталости и нехватка энергиичувство безнадежности, бесполезности, винынизкая самооценкараздражительностьплохой сони, конечно, более радикальные проявления.Порог между мягкой формой «зимнего блюза» и более серьезными формами сезонного аффективного расстройства важно не переступать. А потому нужно знать, какие индикаторы указывают на то, что человек находится уже на пороге срыва. Один из показателей того, что мы уже вступаем в туннельное пространство перехода — отсутствие воли к сопротивлению и прекращение борьбы за нормализацию своего психического здоровья.На пороге депрессии есть три основных варианта развития событий:включение инстинкта самосохранения и, как следствие, активизация волидальнейшее ослабление воли и втягивание в более радикальные формы депрессиивключение и активизация воли у близких (друзей, родственников и т.д.), которые силой, мудростью и чем-то еще не позволяют переступить этот порогПрофилактика сезонной депрессииЕсли кто-то почувствовал у себя серьезные проявления сезонной депрессии, конечно, лучшим решением будет обратиться к специалистам. Однако есть ряд простых, но при этом эффективных способов, которыми можно сдержать развитие болезни на начальных стадиях. При этом важно соблюдать одно условие: о них нужно не просто читать, но и применять на практике.Включайте свет: зимнюю депрессию провоцирует недостаток солнцаКонечно же, нехватка солнца и витамина D является главным фактором, провоцирующим зимнюю депрессию. Недостаток солнечного света можно компенсировать искусственными источниками. И даже рассматривать свет как лакмусовую бумагу своего психического состояния: если вам психологически комфортно, и при низком освещении не тянет включить свет, с вами все порядке. Но если вы испытываете психологический дискомфорт в течение длительного времени, тяжесть, апатию, отчаяние и прочие симптомы депрессии, но при этом темнота является приемлемой и преобладающей средой вашего существования, это может свидетельствовать о запуске депрессивных механизмов.Чаще выходите на улицуЕще одним важным фактором, способствующим развитию сезонной депрессии, является длительное пребывание в закрытых помещениях. Отсутствие свежего воздуха, которым нас так балуют лето и весна, негативно сказывается на работе всех органов. Организм включает режим экономии, что отражается и на психическом состоянии человека. Поэтому зимняя депрессия и считается временным явлением — с началом весны и постепенным увеличением солнечного света и пребывания на свежем воздухе организм запускает обратные процессы. Режим экономии выключается и человеку становится доступно большее количество психической энергии.Выходить зимой на улицу, даже когда этого делать не хочется — один из главных рецептов профилактики депрессивных состояний. И здесь важно помнить, что для порабощения воли человека депрессия использует тот же самый трюк, что и со светом. У человека, впадающего в депрессивное состояние, пропадает желание делать то, что было бы полезно для его психики: включать свет, выходить на улицу, двигаться.Больше двигайтесьВ холодное время года мы реже выходим на улицу, а потому меньше двигаемся. Однако движение является принципиально важным механизмом поддержания здоровья.Сокращение мышц действует подобно насосу, который помогает жидкости перемещаться по телу. И поскольку лимфатическая система является центральной частью иммунной системы, недостаток движения ухудшает ее работу. А слабый иммунитет приводит, конечно же, не только к простудам. Простуды — это то, что быстро и легко проявляется на поверхности. Слабый иммунитет, в том числе, не дает реакции на первые поползновения депрессии на психику человека.Поэтому постарайтесь найти приемлемый механизм движения — танцы, бег, длительные прогулки — и подтолкните иммунитет к выполнению своих функций.Больше общайтесьОбщение — это один из первых активов, которые депрессия отнимает у человека. И к нежеланию включать свет, двигаться, выходить на улицу и т.д. добавляется нежелание поддерживать контакты с окружающими. Особенно, если они выступили своеобразным триггером депрессивных процессов. Нахождение или восстановление комфортного круга общения очень важно для динамизации психической энергии.Депрессия вырастает из застоя неблагоприятного психологического состояния, трудно преодолимой фиксации. Общение же, в свою очередь, выводит человека из иллюзорного мира отчаяния и безнадежности, в который депрессия незаметным образом его погружает.Пересмотрите свою диету: одолеть депрессию поможет витамин DЛюбому человеку желательно придерживаться сезонной диеты и знать, какие виды продуктов компенсируют излишки жара, холода, влаги и т.д. В частности, для профилактики зимней депрессии специалисты советуют есть продукты с высоким содержанием витамина D: рыбу, яичные желтки, грибы, сыр и т.д. Также подойдут продукты, обогащенные витамином D: молоко, соки и крупы.Для профилактики депрессий рыба — первый помощник. И если покупка икры зернистой вам не по карману, то обратите внимание на сельдь, богатую витамином D. А в крайних случаях прибегайте к помощи рыбьего жира, содержание витамина D в котором почти в 10 раз выше, чем в любом из других продуктов.Надеемся, соблюдение этих нехитрых советов поможет вам подойти к весне 2022 года в бодром состоянии духа. А если они станут вашим привычным образом жизни, прогноз Всемирной организации здравоохранения на 2030 год обойдет вас стороной. Всем здоровья!