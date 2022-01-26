Марина Боржемская назвала лучшие продукты для завтрака
О необходимости утреннего приема пищи говорится постоянно. В чем же его польза и почему так важно начинать свой день с сытного, витаминного и полезного завтрака.
Об этом рассказала известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram, а также дала примеры, чем лучше всего завтракать.
Утренний завтрак полезен для похудения: с его помощью включаются все обменные процессы и активизируется метаболизм. Благодаря полноценном завтраку организм может нормально функционировать, не накапливая жир.
Качественный полезный ПП завтрак пробуждает организм и помогает ему зарядиться энергией на целый день. Вы забудете об усталости и сонливости.
Сытный пп-завтрак снижает вероятность вечерних «зажоров». Именно равномерное распределение приемов пищи в течение дня помогает сохранить стройную фигуру.
Если вы будете регулярно завтракать, вы сможете обезопасить себя от гастрита и язв. Помните, что длительные перерывы в еде провоцируют серьезные болезни ЖКТ.
И вот несколько вариантов вкусных полезных завтраков:
Каша с фруктами/сухофруктами/орехами/медом
Ленивая овсянка в банке
Творожная запеканка или сырники
Фруктовый салат с орехами и йогуртом
Овсяноблин с различными начинками
Яичница или омлет
Натуральный йогурт с фруктами или сухофруктами
Творог + фрукты или ягоды (или мед / сухофрукты)
Бутерброды с цельнозерновым или ржаным хлебом
Яйца вкрутую + кусочек нежирного сыра
Цельнозерновые хлопья с молоком
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