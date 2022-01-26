Марина Боржемская назвала лучшие продукты для завтрака

Завтрак важен для хорошего метаболизма.О необходимости утреннего приема пищи говорится постоянно. В чем же его польза и почему так важно начинать свой день с сытного, витаминного и полезного завтрака.Об этом рассказала известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram, а также дала примеры, чем лучше всего завтракать.Утренний завтрак полезен для похудения: с его помощью включаются все обменные процессы и активизируется метаболизм. Благодаря полноценном завтраку организм может нормально функционировать, не накапливая жир.Качественный полезный ПП завтрак пробуждает организм и помогает ему зарядиться энергией на целый день. Вы забудете об усталости и сонливости.Сытный пп-завтрак снижает вероятность вечерних «зажоров». Именно равномерное распределение приемов пищи в течение дня помогает сохранить стройную фигуру.Если вы будете регулярно завтракать, вы сможете обезопасить себя от гастрита и язв. Помните, что длительные перерывы в еде провоцируют серьезные болезни ЖКТ.И вот несколько вариантов вкусных полезных завтраков:Каша с фруктами/сухофруктами/орехами/медомЛенивая овсянка в банкеТворожная запеканка или сырникиФруктовый салат с орехами и йогуртомОвсяноблин с различными начинкамиЯичница или омлетНатуральный йогурт с фруктами или сухофруктамиТворог + фрукты или ягоды (или мед / сухофрукты)Бутерброды с цельнозерновым или ржаным хлебомЯйца вкрутую + кусочек нежирного сыраЦельнозерновые хлопья с молоком