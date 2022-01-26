Во время пандемии люди стали чаще видеть ночные кошмары

По оценкам ученых, во время пандемии минимум каждый третий взрослый испытывает хронический стресс. Вечная неопределенность, тревожные новости, страх за себя и близких — все это значительно снижает качество жизни и лишает сна. В исследовании специалисты сравнили показатели сна у людей во время пандемии и до нее.В опросе, проведенном в рамках продолжающегося Международного исследования сна при COVID-19 (ICOSS), поучаствовали 544 человека 34-44 лет из 14 стран пяти континентов. Некоторые из них перенесли коронавирус в бессимптомной форме, другие — в легкой, или в тяжелой форме. Респонденты заполнили анкеты, в которых ответили на вопросы о качестве и продолжительности сна и частоте ночных комаров. Полученные результаты сравнивались с данными 544 человек, которые участвовали в подобном исследовании до пандемии.Как и ожидалось, качество сна значительно ухудшилось у всех участников из первой группы во время пандемии. У всех была отмечена повышенная активность во сне, они стали чаще видеть кошмары. Примечательно, что частота и повышенная активность была напрямую связана с перенесенным COVID-19 — чем тяжелее было заболевание, тем беспокойнее был сон у пациента.Авторы исследования отметили, что у респондентов после умеренной или тяжелой формы коронавируса было повышенное количество так называемых повторяющихся кошмаров, когда человек регулярно видит во сне один и тот же страшный сюжет. Это может быть симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за переживаний, связанных с госпитализацией, изоляцией от близких людей и страха за свою жизнь.«У некоторый участников ночные кошмары связаны с другими симптомами психопатологии и суицидальным поведением, и все это может оказывать заметное влияние на жизнь человека», — отметили авторы. В своей работе специалисты не описывали содержание кошмарных снов, которыми страдали участники.В другом исследовании, проведенном в первую волну пандемии, ученые из Финляндии записали содержание снов 4,2 тысячи добровольцев в списки слов и провели вычислительный сетевой и кластерный анализ словесных ассоциаций. Искусственный интеллект создал 33 кластера сновидений, в том числе 20 кластеров кошмарных сновидений. По словам ученых, 55% из них были напрямую связаны с пандемией. Людям снилось, что они заразились, либо заболел кто-то из их пожилых родственников; кто-то в кошмарном сне видел нарушение социальной дистанции и проблемы со средствами индивидуальной защиты. Некоторые добровольцы наблюдали во сне сюжеты апокалипсиса и антиутопии, связанные с пандемией.«Мы были поражены, наблюдая повторяющиеся апокалиптические ассоциации в сновидениях разных людей. Полученные результаты позволяют предположить, что в экстремальных условиях люди видят во сне схожие визуальные образы. Это может указывать на некую форму общего разума», — сообщали авторы предыдущей работы.