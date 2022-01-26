Психолог поделился способом снять стресс за пару минут

Эту технику можно применять ежедневно.Клинический психолог Габби Гудье из Австралии рассказала об одном простом упражнении, которое помогает убрать состояние стресса и паники буквально за несколько минут. Это упражнение содержит особую технику дыхания.Что это за упражнение и как оно может быстро помочь при стрессе.Простая техника дыхания, которая помогает успокоить разум и снять тревогу, называется «дыхание через соломинку».По словам психолога, эту технику она начала применять ежедневно, и она дает совершенно невероятные результаты. Она включает в себя вдох через нос, а затем выдох – через соломинку для питья.«Ключевым моментом здесь является то, что ваш выдох длиннее вдоха. Именно так мы активируем часть мозга, которая помогает нам успокоиться», — рассказала Габби Гудье.Она объяснила, что если вы при вдохе посчитали до двух, то на выдохе считайте до четырех. Это активирует ту часть мозга, которая успокаивает нервную систему и помогает найти ту самую «кнопку успокоения».Новичкам она рекомендует использовать эту технику на свежем воздухе. Нужно сесть прямо и вдохнуть нормально и естественно через нос.А потом нужно полностью выдохнуть через рот и сжать губы так, как будто вы дышите через соломинку для питья. Или же использовать соломинку, пока не привыкните.