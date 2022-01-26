Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина

По словам врача-реабилитолога, кандидата медицинских наук Александра Шишонина, есть простой способ быстро помочь отекшим и усталым ногам.Ноги чаще всего отекают из-за ухудшения циркуляции крови по мелким сосудам. Поэтому капилляры необходимо постоянно тренировать.Как быстро снять отек с ногШишонин предлагает взять таз, налить в него холодную воду и опустить туда ноги. Вода должна быть максимально холодной. Ноги, разумеется, начнут мерзнуть, но нужно потерпеть. Если вытащить их раньше времени, «толку от этого не будет», написал врач.— Мерзнут они у вас какое-то время, а потом организм запускает работу капилляров. И ноги уже не так сильно замерзают, даже немного разогреваются, — отметил Шишонин в Instagram.Обычно это происходит через одну-две минуты, а если вода очень холодная, то может хватить и 15 секунд. Когда в ногах почувствуется тепло, «вы своего добились». Вытаскиваем их и вытираем насухо полотенцем.Эффект от такой ванны для ног продлится примерно два часа. Такую процедуру следует делать по утрам и вечерам, и с каждым разом «природный рефлекс будет включаться быстрее». За две недели практики можно добиться отличных результатов, обещает врач.— Завершаем процедуру, как только почувствовали тепло, и держим ноги в воде не дольше двух минут, — отмечает медик.Особенно этот метод будет полезен пациентам с варикозом, атеросклерозом и сахарным диабетом.Отметим, что у этого метода могут быть противопоказания, поэтому перед его применением посоветуйтесь со своим врачом.Причины отеков ногСердечная недостаточность. В этом случае пациенты жалуются на боль в ногах, нарушение чувствительности, зябкость, боль за грудиной, одышку.Варикоз и венозная недостаточность. Такие отеки выглядят несимметрично, они болезнены и не проходят, нога на ощупь горячая, видны изменения венозных стенок.Проблемы с почками. Характеризуются утренними отеками, возникновением отеков после потребления жидкости, болезненными ощущениями в области поясницы.Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью. Это патологическое состояние лимфатической системы, при которой наблюдается нарушение или затруднение оттока лимфы по лимфатическим сосудам, в результате чего жидкость задерживается в тканях.Как перестать отекатьПейте обычную воду, когда хотите пить. Кофе, чай и так далее не считается.Не злоупотребляйте соленой пищей.Не пейте алкоголь.Исключите быстрые углеводы.Больше двигайтесь.Если у вас нет проблем со здоровьем, то эти простые советы помогут. Диагноз может поставить только врач, он же назначит лечение.