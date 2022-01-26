Боль в горле: в каких случаях виновата не простуда

Восемь самых распространенных причин боли в горле.Боли в горле возникают довольно часто, особенно в холодную погоду. Он доставляет немало проблем и неудобств. Существуют разные причины, почему болит горло: от банальной простуды до даже поцелуев.К кому обращаться, когда болит горло?Когда болит горло и появляется першение, в первую очередь, нужно понять, что именно вызвало неприятные ощущения. Поможет вам профильный врач – отоларинголог. Именно он определит причину вашего плохого самочувствия и назначит лечение. Часто болит горло из-за воспалительного процесса в глотке, гортани или миндалинах. Вместе с тем, у человека может появляться:кашель;повышенная температура;чихание;увеличение лимфатических узлов.Почему болит горло: 8 причинВ Healthline выделили 8 основных причин, почему болит горло:Вирусная инфекция — около 95% случаев, когда болит горло провоцируют разные вирусы. Сюда можно отнести: простуду, мононуклеоз (передается со слюной, чаще во время поцелуев), паротит, ветряную оспу, грипп, корь и коронавирусную болезнь.Бактериальная инфекция — самая распространенная болезнь, возникающая из-за бактерий (Streptococcus группы А), ангина или тонзиллит. Кроме того, что у больного болит горло, также могут появляться следующие симптомы: опухлость миндалин, повышенная температура.Аллергические реакции — когда организм реагирует на аллергены (трава, пыльца, шерсть), он выделяет химические вещества, вызывающие боль в горле, пернение, чихание.Сухой воздух — если вы просыпаетесь утром и у вас болит горло, причиной может быть самый сухой воздух в помещении. Особенно часто это случается зимой, когда работают обогреватели. При этом сильно болит горло, а температуры нет.Травмы — любая травма, например удар, может вызвать болевые ощущения. Болит горло и тогда, когда человек повредит слизистую кусочком пищи.Дым и химические раздражители — боль в горле вызывают сигаретный дым, моющие средства, химические вещества и загрязненный воздух.Онкология — причиной болевых ощущений может стать рак горла, языка или голосового аппарата. Также появляются другие симптомы: затрудненное глотание, охриплость, кровь в слюне.ВИЧ-инфекция — гриппоподобные состояния и боль в горле появляются при заражении вирусом иммунодефицита человека. Как отмечают в Mayo Clinic, их можно отнести к ранним симптомам.Болит горло: что делать в домашних условияхКонечно, при первых признаках любого заболевания нужно обратиться к семейному врачу или отоларингологу. Но в Mayo Clinic также дали рекомендации, что делать, если болит горло независимо от причин возникновения неприятных ощущений.Пейте много воды и на время постарайтесь отказаться от алкоголя и кофеина.Выбирайте здоровую и полезную пищу, например куриный бульон, овощное пюре, мягкие фрукты и овощи, каши, яйцо. Избегайте сухой и острой пищи.Используйте соленую воду для полоскания горла. Если болит горло, приготовьте себе такой раствор: на 120-240 мл теплой воды добавьте 1/2 чайной ложки поваренной соли.Чаще увлажняйте воздух в помещении, ведь сухость может дополнительно раздражать горло.Старайтесь избегать раздражителей. К примеру, следите, чтобы в комнату не попадал сигаретный дым.Если болит горло из-за вирусной инфекции, то неприятные ощущения проходят уже через 2-7 дней. Прием антибиотиков рекомендуется только в случае, когда боль вызвана бактериями и после назначения врачом.