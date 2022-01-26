Почему некоторые люди переносят коронавирус более тяжело

Хорошо известно, что у каких-то людей COVID-19 протекает очень тяжело, а у каких-то без симптомов. Возможно, это связано с иммунными клетками под названием антитела.У двух вроде бы совершенно одинаковых людей того же возраста и приблизительно одного состояния здоровья коронавирусная инфекция почему-то протекает с разной степенью тяжести. У одного она едва вызывает лёгкие симптомы простуды, а другой оказывается в реанимации, подключенный к искусственной вентиляции лёгких. Да, отягчающие коронавирус факторы известны, это и ожирение, и пожилой возраст, и диабет и другие тяжелые хронические заболевания. Но почему у каких-то вроде бы похожих друг на друга людей инфекция протекает так по-разному? Пока сколько-нибудь убедительного ответа на этот вопрос наука не получила.И вот теперь возникла версия об антителах. Причём, если она будет доказана, то это объяснит течение не только коронавируса, но и других состояний вроде ревматоидного артрита, диабета и даже старения. Антитела - это иммунные клетки, которые защищают нас от инфекций. Но существуют так называемые «грубые антитела», которые оборачиваются против нас и атакуют здоровые ткани и важнейшие органы. Именно этот процесс и лежит в основе длинного списка аутоиммунных болезней вроде ревматоидного артрита.Сейчас иммунологи очень заинтересованы ролью так называемых аутоантител, которые могут играть роль при COVID-19. Эксперты по инфекционным болезням в Рокфеллеровском университете США обнаружили, что госпитализированные с коронавирусом пациенты имеют более высокий уровень этих самых аутоантител, по сравнению с теми, кто переносит ковид легко. Данные частицы усиливают инфекцию за счет блокирования активности молекул, которые помогают бороться с вирусными патогенами. Также учёные полагают, что низкий уровень аутоантител может объяснить, почему у некоторых людей коронавирус протекает вообще без симптомов.