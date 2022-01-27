Что будет, если есть авокадо каждый день: 5 изменений здоровья

В салаты, в соус, в намазку — добавляйте авокадо во все блюда!У него специфический вкус, но его стоит полюбить: авокадо – настоящий суперфуд, который поможет поддержать все системы нашего организма. Только посмотрите, что случится с вашим здоровьем, если начать съедать по одному авокадо каждый день.Снизится уровень холестеринаАвокадо полон полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают худеть, а еще регулируют баланс холестерина, снижая уровень «плохого» и повышая – хорошего. Поэтому если съедать авокадо каждый день, ваше сердце и сосуды будут под надежной защитой.Улучшится пищеварениеВ авокадо очень много клетчатки: в небольшом плоде содержится 10 грамм, это почти половина суточной нормы. А клетчатка не только необходима для нормальной работы пищеварительной системы, но также помогает нам дольше сохранять чувство сытости – и поддерживать идеальную фигуру.Иммунитет станет крепчеВ авокадо много витаминов группы В, которые помогают бороться с инфекциями, а также витаминов С и Е, природных антиоксидантов, предотвращающих развитие рака. Кроме того, в авокадо содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые предохраняют от катаракты и дегенерации желтого пятна.Улучшится сонМагний, которого также очень много в авокадо, настоящее тайное оружие в борьбе со стрессом. Так что если вы не можете заснуть или часто просыпаетесь по ночам, съедайте вечером немного авокадо – в виде салата или соуса. Будете спать как младенец!Кожа станет молодой и свежейВитамины и мононенасыщенные жиры, которыми богато авокадо, поддерживают молодость и упругость кожи, а также придают блеск волосам и даже заставляют сиять наши глаза. Сэкономьте на косметологе – переходите на авокадо!