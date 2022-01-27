Назван простой физический способ продлить жизнь на годы

Ученые говорят, что простым ключом к долголетию может быть прогулка в парке.Исследование с участием почти 5000 человек показало, что существует простой способ продлить жизнь на годы – он состоит в том, чтобы тратить 10 минут в день на физическую активность.«Всего 10 минут дополнительных упражнений в день снижают годовой уровень смертности на 7 процентов. Двадцать минут – на 13 процентов, а полчаса – на 17 процентов», - констатируют сотрудники Национального института здравоохранения в Мэриленде.Их выводы базируются на результатах наблюдений за людьми возрастом от 40 до 85 лет, которые по заданию ученых носили на себе акселерометры. Исследователи отмечают, что продлению жизни может способствовать даже 10-минутная ходьба пешком в ежедневном формате. Прогулки или езда на велосипеде полезны как для физического, так и для психического здоровья, подчеркивают научные эксперты.По их словам, это простой, но эффективный способ борьбы с малоподвижностью, ожирением и одиночеством, которые давно известны как факторы, укорачивающие человеческую жизнь.Напомним, большинству здоровых взрослых людей врачи рекомендуют тратить на физическую активность не менее 150 минут в неделю. Если это интенсивная аэробная активность, то достаточно 75 минут в неделю.