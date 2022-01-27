Почему трескаются губы и что с этим делать

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В губах множество кровеносных сосудов и нервных окончаний, а кожа там тонкая, в ней нет сальных желёз и жировой подкладки. Именно поэтому губы такие чувствительные. Для некоторых целей это очень даже хорошо, но ровно до тех пор, пока нежная кожа не потрескается и губы не превратятся в пустынный пейзаж.Разберёмся, отчего так происходит.Почему трескаются губыХолодКогда на улице очень холодно, незащищённые губы сразу это ощущают. Сосуды в губах сжимаются и перестают питать поверхность губ. А если ничем не защищаться (не закрывать рот и не использовать специальную косметику), то мороз воздействует и на влагу в верхних слоях кожи губ. Тонкая кожа, потеряв жидкость, становится сухой и хрупкой.ЖараЖара хоть и не сужает кровеносные сосуды (вовсе наоборот), но способствует общему обезвоживанию организма. Чувство сухости появляется на языке, в горле и, конечно же, на губах. Нехватка влаги повышает хрупкость нежной кожи, отсюда и трещины.Привычка облизывать губыКогда слюна высыхает, губы теряют влагу и естественную смазку, поэтому трескаются сильнее. Если у вас есть привычка облизывать или закусывать губы, проследите, когда она проявляется сильнее всего. Как правило, виноват в этом банальный стресс.АллергияЗамечали, что иногда вы едите какой-то продукт, а от него всё во рту горит? Возможно, так проявляется синдром оральной аллергии, от которого могут испортиться и губы.Опасная пищаНекоторая еда не вызывает аллергии, но и без этого портит вид. Например, пища с большим количеством уксуса (салаты или консервы), некоторые фрукты с высоким содержанием кислот (цитрусовые, киви), острые специи, солёные снеки раздражают и сушат кожу, которая немедленно покрывается сетью трещин.Плохая косметикаПросроченная или просто некачественная косметика, понятное дело, ещё никого лучше не сделала.Но иногда даже средства проверенных марок приводят к тому, что губы трескаются. Больше того, сухость появляется, даже если взять гигиеническую помаду, специально сделанную для того, чтобы таких проблем не было. Значит, эта помада вам просто не подходит.Присмотритесь к тому, как губы чувствуют себя после помады. Нужно наносить средство по три раза в день, иначе кожа стягивается от сухости? Купите другую помаду, которая вам поможет. Возможно, искать придётся долго.Агрессивный пилингЕсли постоянно использовать жёсткие скрабы или даже щётки для губ во время умывания, можно повредить тонкую кожу и заработать некрасивые трещины. Так что осторожнее с гладкостью.ИнфекцииСамая распространённая инфекция, которая поражает губы, — вирус простого герпеса, так называемая простуда на губах. Обострения проходят без проблем, если только не присоединяется бактериальная инфекция.В некоторых случаях губы трескаются, особенно в уголках, из-за грибковой инфекции — кандидоза . Это обычная молочница, которая развилась в полости рта. Так часто случается у детей.Надо идти к врачу, если воспаление ярко выражено, губы красные и болят, сухость губ не проходит сама собой или если вокруг трещинок есть белый налёт.Как только вы вылечите инфекцию, пройдут и трещинки. Как и что именно лечить в таких случаях, расскажет дерматолог, потому что лечение зависит от того, что у вас за инфекция.Откуда берутся заеды в уголках ртаТрещины в углах губ, так называемые заеды, — самые мерзкие, потому что сильно болят, не дают раскрыть рот и долго не проходят.Основные причины их появления — те же, что и при обычной сухости губ, но есть и дополнительные факторы.Хронические заболевания. Например, сахарный диабет или любые заболевания кожи.Нехватка витаминов А или B2, возможно — недостаток железа. Но это состояние, которое возникает только при несбалансированном питании. А потому переходите на здоровую пищу и полноценный рацион, чтобы не мучиться с проблемами кожи. Чтобы выяснить, хватает ли вам железа, сдайте обычный анализ крови.Влажность. Если уголки губ постоянно влажные от слюны, виноват может быть неправильный прикус. Проконсультируйтесь со стоматологом. Возможно, получится это исправить.Как вылечить потрескавшиеся губы домаКогда губы уже обветрились и стали шершавыми, нужно приложить немного усилий, чтобы неприятные симптомы прошли.Во-первых, нельзя обкусывать губы или отрывать жёсткие чешуйки кожи, даже если очень хочется. Так мы только сильнее травмируем кожу и продлеваем шелушение.Во-вторых, увлажняйте губы специальными бальзамами или помадами. Лучше не покупать средства в баночках, чтобы не трогать их пальцами и не наносить на губы вместе с бальзамом ещё и пачку микробов.В-третьих, пробуйте натуральные и максимально простые средства на основе воска, вазелина. Чем больше примесей в составе, тем выше вероятность, что именно вам этот бальзам не подойдёт.Что ещё нанести на потрескавшиеся губыЕсли вы отчаялись найти в магазинах тот самый бальзам для губ, который поможет, воспользуйтесь простыми средствами.Обычный натуральный мёд — хорошее увлажняющее средство. Наносить его лучше перед сном, чтобы не поддаться искушению и не облизать сладкие губы.Если на мёд аллергия, попробуйте масла какао, кокоса, миндаля, облепихи, шиповника, календулы. Они удерживают влагу, размягчают кожу и помогают трещинкам быстрее заживать.Что делать, чтобы губы не потрескалисьОсновная профилактика простая:Пить, как только почувствуете сухость во рту.Пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях.Защищать губы от солнца кремом с УФ-фильтром или такой же помадой.Защищать губы от мороза гигиенической жирной помадой или вазелином .Зимой и осенью прикрывать рот шарфом от снега, дождя и ветра.Пользоваться только качественной косметикой.Не налегать на раздражающие продукты.Учиться сохранять спокойствие и не нервничать.