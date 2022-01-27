Как поддержать щитовидную железу зимой: шесть лучших способов

Щитовидная железа нуждается в особой поддержке в холодную погоду.Все потому, что она играет едва ли не основную роль в регуляции температуры тела и метаболизме. И когда за окном показатель термометра снижается, ЩЖ нужно работать гораздо больше, чтобы выполнять свои привычные функции.У кого уже есть гипофункция щитовидной железы того или иного характера, также могли заметить, что с наступлением холодов появляются новые или возвращаются старые симптомы. Быстрее приходит усталость, тяжелее согреться, приходит сухость кожи.Как помочь ей и поддержать работу щитовидки зимой, рассказала в Instagram нутрициолог Виктория Синичка.Достаточный сон — 7-8 часов, а для людей с проблемами с ЩЖ – 8-9. Во время сна наш организм восстанавливается и осуществляет ряд важных процессов. Лучше всего соблюдать устоявшийся режим, засыпать и просыпаться в одно и то же время.Быть активным и проводить время на свежем воздухе. Регулярная физическая активность естественно снижает ТТГ и повышает уровни основных щитовидных гормонов Т3 и Т4. Также улучшается метаболическая активность всего организма и сжигаются лишние калории. Время, проведенное на солнце, даже в холодные дни, улучшит вам настроение и уровень энергии.Рацион, богатый сложными углеводами и полезными жирами. Они являются источником стабильной энергии для организма и предупреждают скачки сахара в крови, что является очень важно для ЩЖ.Мониторить уровень витамина Д — его нехватка в организме давно коррелируется с нарушениями в работе ЩЖ. Он напрямую влияет и на ТТГ. Для иммунной системы витамин Д также очень важен. Ведь любая вирусная нагрузка сильно бьет по здоровью ЩЖ.Селен, йод, цинк, железо, медь, тирозин, В5 — критически важные для здоровья ЩЖ.Не переохлаждаться. Звучит смешно, но когда нам холодно, ЩЖ приходится работать вдвое больше, чтобы обеспечить нормальную температуру тела.Если у вас есть нарушения ЩЖ и вы принимаете гормональные препараты – убедитесь, что доза является достаточной. Часто, дозировку нужно увеличивать в холодные времена года. Для этого сдавайте вовремя анализы и не игнорируйте симптомы.