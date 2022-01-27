Три вида физической активности для защиты сердца

Физическая активность крайне важна для поддержания здоровья сердца. Вот несколько разновидностей физической активности, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.Выделите не менее 40 минут в день на физические нагрузки средней интенсивности. При увлечении упражнениями с высокой степенью интенсивности лучше на первом этапе осуществлять их под руководством тренера. К умеренной интенсивности относят быструю ходьбу пешком, езду на велосипеде, йогу и плавание. Также могут пригодиться бег трусцой и теннис. Прекрасную нагрузку обеспечивают длительные пешие прогулки по пересечённой местности, когда вы поднимаетесь в гору и тем самым укрепляете мышцы в разных частях тела.Если вам уже больше 45, и ранее вы регулярно не занимались спортом, сначала пройдите медицинский осмотр. А потом лучше приступать к интенсивным тренировкам под руководством тренера. Обязательно уменьшайте уровень стресса с помощью различных методик релаксации, включая йогу или медитацию - это снижает смертность от сердечных заболеваний. Женщины после менопаузы и мужчины в возрасте после 45 имеет одинаковое количество преимуществ в деле уменьшение риска болезней сердца при регулярных тренировках.Но почему так происходит? Дело в том, что тренировки укрепляют не только мышцы в руках и ногах, но и главную мышцу нашего тела - сердце. Хорошие нагруки снижают риск инфарктов, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и тому подобных неприятных явлений. При тренировках мы также укрепляем и сосуды, что защищает нас от инсульта. Ходите пешком хотя бы 40 минут в день или уделяйте плаванию по полчаса. Это очень полезно для вашего сердца.