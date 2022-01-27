Укрепляем и чистим сосуды: 5 рецептов вкусных салатов из свеклы
Такие положительные особенности корнеплода объясняются ценным его составом. Свекла – это источник фолиевой кислоты, аминокислот, йода, кальция, магния, железа, витаминов A, B1, B2, C, E и прочих полезных веществ.
Этот продукт прекрасно сочетается с черносливом, курагой, изюмом и прочими сухофруктами, которые усиливают ее свойства. Поэтому его хорошо добавлять в различные салаты.
Для того, чтобы получить максимальную пользу от корнеплода, употребляйте его 1 неделю, причем в разных вариациях этих блюд. А Интернет-издание estet-portal.com представит Вашему вниманию пятерку рецептов вкусных салатов из свеклы.
Вкусный салат из сырой свеклы – польза для пищеварения и сосудов
Это блюдо помогает организму переваривать жирную пищу. А еще оно улучшает кровообращение.
Для того, чтобы его приготовить, Вам понадобятся следующие ингредиенты:
• 1 сырая свекла;
• 1 сырая морковь;
• 3 зубчика чеснока;
• 100 г грецких или любых других орехов;
• домашний майонез.
Готовить вкусный салат из свеклы достаточно легко: все овощи очищаем от кожуры. После этого изымаем орехи из скорлупы и перетираем их в блендере. Овощи измельчаем с помощью крупной терки. Чеснок пропускаем через чесночницу и добавляем в заготовку. Сюда же кладем перетертые орехи. Заправляем блюдо майонезом и подаем на стол.
Свекольный салат с капустой: избавляет от шлаков и токсинов
Если Вы чувствуете, что Ваш организм зашлакован, попробуйте это блюдо.
Для его приготовления запаситесь следующими продуктами:
• свеклой – 1 шт. ;
• белокочанной капустой – 200 г;
• кольраби – 1 шт.;
• яблоки – 2 шт.;
• льняным маслом – 3 ст.л. ;
• лимонным соком – 1 ст.л.
Салат из свеклы и капусты в народе называют «Метлой». И не случайно, ведь он прекрасно выводит шлаки и токсины, из-за которых появляется плохое самочувствие, неприятный запах изо рта и проблемы с кожей. Его вполне можно есть людям с заболеваниями ЖКТ.
Капусту и кольраби нашинковываем, а корнеплод и яблоки натираем на терке. Соединяем все это и тщательно смешиваем, после чего сбрызгиваем лимонным соком и заправляем маслом. Перед подачей на стол присыпаем блюдо зеленью и хорошенько перемешиваем.
Салат из свеклы и яблок – отличная альтернатива легкому ужину
Этот фруктово-овощной микс имеет изысканный вкус. Кроме того, он восстанавливает здоровье и благотворно сказывается на состоянии кожного покрова. Подходит в качестве легкого ужина.
Для приготовления вкусного салата из свеклы и яблок подготовьте следующее:
• 1 свеклу;
• 2 яблока;
• 1 ст.л. меда;
• 3 ст.л. сока лимона;
• 1 ст.л. растительного масла;
• свежую зелень.
Овощи и фрукты очищаем от кожуры, затем натираем их на терке. После этого витаминную заготовку сбрызгиваем лимонным соком и добавляем в нее мед. Через 5 минут солим блюдо, заправляем его растительным маслом и тщательно перемешиваем.
Свекольный салат с сыром – полезное блюдо для праздничного стола
Украсить праздничный стол хочется не только привычными, но и необычными и в то же время полезными блюдами. И вкусный салат из свеклы и сыра – это то, что Вам нужно. Обладая нежным и пикантным вкусом, это блюдо станет украшением любого праздничного стола и оздоровит организм.
Для приготовления этого салата нужны следующие составляющие:
• 1 свекла;
• 150 г пармезана;
• 2 моркови;
• 3 зубчика чеснока;
• 50 мл сметаны;
• соль, перец – по вкусу.
Готовить такой праздничный салатик необходимо следующим образом: все овощи очищаем, затем натираем их на крупной терке. Тем временем нарезаем пармезан на маленькие кусочки. Соединяем все подготовленные ингредиенты в одной миске, солим, заправляем сметаной и все тщательно перемешиваем.
Вкусный салат из свеклы и йогурта – рецепт красоты
Это блюдо очень полезно для кожи лица. При регулярном его употреблении дерма становится упругой и эластичной, а ее цвет – здоровым и свежим.
Вам понадобится следующее:
• 1 свекла;
• 150 мл йогурта;
• 150 г чернослива;
• 150 г орехов;
• 1 ч.л. меда.
Овощ измельчаем с помощью крупной терки, а сухофрукты и орехи измельчаем. Далее все соединяем, заправляем йогуртом и медом. Все тщательно перемешиваем и по желанию украшаем зеленью.
Для того, чтобы укрепить и очистить сосуды, а также оздоровить весь организм, не обязательно пичкать себя дорогими таблетками и прочими препаратами. Оздоровиться вполне возможно и таким даром природы, как свекла.
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