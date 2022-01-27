Укрепляем и чистим сосуды: 5 рецептов вкусных салатов из свеклы

Свекла – поистине ценный продукт. Ведь она нормализует работу сердца и сосудов, приводит в норму обмен веществ, стимулирует работу иммунной системы, устраняет усталость, а еще улучшает мозговую активность. Но самую большую пользу этот дар грядки приносит сосудам. При его регулярном употреблении они очищаются и укрепляются, а такая проблема, как тромбоз не возникает.Такие положительные особенности корнеплода объясняются ценным его составом. Свекла – это источник фолиевой кислоты, аминокислот, йода, кальция, магния, железа, витаминов A, B1, B2, C, E и прочих полезных веществ.Этот продукт прекрасно сочетается с черносливом, курагой, изюмом и прочими сухофруктами, которые усиливают ее свойства. Поэтому его хорошо добавлять в различные салаты.Для того, чтобы получить максимальную пользу от корнеплода, употребляйте его 1 неделю, причем в разных вариациях этих блюд. А Интернет-издание estet-portal.com представит Вашему вниманию пятерку рецептов вкусных салатов из свеклы.Вкусный салат из сырой свеклы – польза для пищеварения и сосудовЭто блюдо помогает организму переваривать жирную пищу. А еще оно улучшает кровообращение.Для того, чтобы его приготовить, Вам понадобятся следующие ингредиенты:• 1 сырая свекла;• 1 сырая морковь;• 3 зубчика чеснока;• 100 г грецких или любых других орехов;• домашний майонез.Готовить вкусный салат из свеклы достаточно легко: все овощи очищаем от кожуры. После этого изымаем орехи из скорлупы и перетираем их в блендере. Овощи измельчаем с помощью крупной терки. Чеснок пропускаем через чесночницу и добавляем в заготовку. Сюда же кладем перетертые орехи. Заправляем блюдо майонезом и подаем на стол.Свекольный салат с капустой: избавляет от шлаков и токсиновЕсли Вы чувствуете, что Ваш организм зашлакован, попробуйте это блюдо.Для его приготовления запаситесь следующими продуктами:• свеклой – 1 шт. ;• белокочанной капустой – 200 г;• кольраби – 1 шт.;• яблоки – 2 шт.;• льняным маслом – 3 ст.л. ;• лимонным соком – 1 ст.л.Салат из свеклы и капусты в народе называют «Метлой». И не случайно, ведь он прекрасно выводит шлаки и токсины, из-за которых появляется плохое самочувствие, неприятный запах изо рта и проблемы с кожей. Его вполне можно есть людям с заболеваниями ЖКТ.Капусту и кольраби нашинковываем, а корнеплод и яблоки натираем на терке. Соединяем все это и тщательно смешиваем, после чего сбрызгиваем лимонным соком и заправляем маслом. Перед подачей на стол присыпаем блюдо зеленью и хорошенько перемешиваем.Салат из свеклы и яблок – отличная альтернатива легкому ужинуЭтот фруктово-овощной микс имеет изысканный вкус. Кроме того, он восстанавливает здоровье и благотворно сказывается на состоянии кожного покрова. Подходит в качестве легкого ужина.Для приготовления вкусного салата из свеклы и яблок подготовьте следующее:• 1 свеклу;• 2 яблока;• 1 ст.л. меда;• 3 ст.л. сока лимона;• 1 ст.л. растительного масла;• свежую зелень.Овощи и фрукты очищаем от кожуры, затем натираем их на терке. После этого витаминную заготовку сбрызгиваем лимонным соком и добавляем в нее мед. Через 5 минут солим блюдо, заправляем его растительным маслом и тщательно перемешиваем.Свекольный салат с сыром – полезное блюдо для праздничного столаУкрасить праздничный стол хочется не только привычными, но и необычными и в то же время полезными блюдами. И вкусный салат из свеклы и сыра – это то, что Вам нужно. Обладая нежным и пикантным вкусом, это блюдо станет украшением любого праздничного стола и оздоровит организм.Для приготовления этого салата нужны следующие составляющие:• 1 свекла;• 150 г пармезана;• 2 моркови;• 3 зубчика чеснока;• 50 мл сметаны;• соль, перец – по вкусу.Готовить такой праздничный салатик необходимо следующим образом: все овощи очищаем, затем натираем их на крупной терке. Тем временем нарезаем пармезан на маленькие кусочки. Соединяем все подготовленные ингредиенты в одной миске, солим, заправляем сметаной и все тщательно перемешиваем.Вкусный салат из свеклы и йогурта – рецепт красотыЭто блюдо очень полезно для кожи лица. При регулярном его употреблении дерма становится упругой и эластичной, а ее цвет – здоровым и свежим.Вам понадобится следующее:• 1 свекла;• 150 мл йогурта;• 150 г чернослива;• 150 г орехов;• 1 ч.л. меда.Овощ измельчаем с помощью крупной терки, а сухофрукты и орехи измельчаем. Далее все соединяем, заправляем йогуртом и медом. Все тщательно перемешиваем и по желанию украшаем зеленью.Для того, чтобы укрепить и очистить сосуды, а также оздоровить весь организм, не обязательно пичкать себя дорогими таблетками и прочими препаратами. Оздоровиться вполне возможно и таким даром природы, как свекла.