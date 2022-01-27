Польза и вред сыра для здоровья

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Некоторые люди так сильно любят сыр, что не могут без него жить. Но и ненавидят за то, что он может привести к лишнему весу и вызвать заболевания сердца.Сыр - отличный источник кальция, жира и белка, в нём большое количество витаминов Aи B12, фосфора и рибофлавина. Если сыр приготовлен из стопроцентного цельного молока от животных, который были на естественном выгуле, то в нём больше всего питательных веществ, включая жирные кислоты Омега-3 и витамин К2. Сыр и молочные продукты могут защищать зубы от кариеса.В сыре с высоким содержанием плесени содержится небольшое количество конъюгированной линолевой кислоты. Она предотвращает ожирение, болезни сердца и уменьшает воспаления. Ферментированные молочные продукты вроде йогурта и сыра положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. К сожалению, все молочные продукты пастеризуют при высокой температуре, и это значительно уменьшает уровень некоторых полезных соединений вроде «хороших» бактерий и ферментов.Но некоторые люди излишне чувствительны к сыру. Он содержит лактозу - сахар, который не переваривается людьми с непереносимостью лактозы. Сыр является калорийным продуктом, в зависимости от его сорта, можно получать около 100 калорий на 30 г. Также сыр содержит казеин - белок из молока, что опасно для людей, имеющих на него аллергию. В нём множество жиров, а эксперты предлагают ограничивать употребление насыщенных жиров. Наконец в жире нет клетчатки, из-за чего чрезмерное увлечение этим продуктом может спровоцировать запор.