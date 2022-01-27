Косметологи советуют использовать «съедобные маски» для омоложения лица

Способна ли домашняя маска для лица на основе пяти съедобных компонентов омолодить и подтянуть кожу? Как сообщает информационно-обозревательный журнал "Слово и Дело", съедобные маски могут справляться с этой задачей даже лучше, чем специализированный антивозрастной крем.Косметологический тренд, в рамках которого маски и крема создаются на основе пищевых продуктов, укрепляется с каждым годом. Это и не удивительно, учитывая тот объем токсичных веществ, который обнаруживается во многих косметических товарах. Об эффективности уходовых процедур с использованием съедобных ингредиентов рассказала звездный косметолог Марият Мухина."Результат определяется правильностью использования таких средств. Здесь очень важно использовать только свежие средства — они обычно не хранятся дольше, чем пять дней. При этом, средства хоть и сделаны из съедобных компонентов, есть их после пары дней хранения в холодильнике все же не следует, так как там могут появиться потенциально опасные для ЖКТ бактерии", — сказала специалист.Косметолог поделилась рецептом съедобной маски против морщин. Нужно взять желток, ложку меда, пол лимона, сливочное масло и ложку сметаны, тщательно взбить смесь и наложить на лицо плотным слоем. Такая смесь хорошо питает и отбеливает кожу, а также создает неплохой лифтинг-эффект.