От развития болезни Паркинсона может защитить ДНК-вакцина

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Существующее лечение болезни Паркинсона направлено на подавление симптомов недуга, однако авторы нового исследования, опубликованного в издании Nature Partner Journals, предлагают воздействовать на причину заболевания при помощи ДНК-вакцины.Болезнь Паркинсона — опасное нейродегенеративное заболевание, провоцирующее тремор в конечностях и голове, скованность и замедленность движений, а также проблемы с равновесием и координацией. Только в США есть почти миллион человек с болезнью Паркинсона, и число больных продолжает расти.Сотрудники Национального института старения и Института молекулярной медицины решили применить собственную платформу для вакцинации MultiTEP, чтобы воздействовать на белок под названием а-синуклеин. Исследования образцов мозга людей с болезнью Паркинсона показывают, что этот белок накапливается в нерастворимых фибриллах мыслительного органа, запуская развитие болезни.Вакцина, которая должна предотвратить накопление а-синуклеина в головном мозге, уже была протестирована на мышиной модели заболевания. Ученые проверили несколько вариантов вакцины на мышах, склонных к накоплению a-синуклеина в мозге. Самую высокую эффективность показал вариант PV-1950 — он индуцировал максимальный уровень антител, специфичных к белку, который провоцирует развитие болезни. Теперь перспективную вакцину предстоит протестировать в рамках клинических испытаний.