Красное вино снижает риск заражения COVID-19

Исследователи пришли к выводу о том, что небольшое количество красного вина может принести пользу в условиях пандемии. И вовсе не для повышения настроения, а для защиты от заражения.Британские учёные установили, что определенные типы алкоголя влияют на уязвимость человека перед заражением коронавирусом. В частности, потребляющие красное, белое вино и шампанское реже заражаются коронавирусом, а вот любители пива, сидра и крепких спиртных напитков, особенно в больших количествах, гораздо чаще заболевают. В исследовании наблюдалось 473 957 человек. 16 559 дали положительные тесты на COVID-19.Авторы исследования разделили людей на четыре группы по количеству алкоголя в еженедельном режиме. Первая включает менее 14 порций алкоголя, вторая - более 14, третья - менее 28 порций и четвёртая - более 28. Исследование показало, что лица из первых двух групп, которые обычно употребляли красное, белое вино и шампанское, снижали вероятность инфицирования ковидом.А вот потребление пива и сидра вообще не рекомендуется вне зависимости от их количества и частоты, поскольку эти напитки увеличивают опасность ковида. Наконец, злоупотребление спиртными напитками не рекомендуется для всех их категорий, включая вина и шампанское. Защитный эффект вина против COVID-19, по большей части, зависит именно от количества употребляемого алкоголя. Оно не должно было превышать рекомендуемый уровень в два раза.