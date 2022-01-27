Алоэ вера: растение, которое лечит и омолаживает

Существует около 250 видов алоэ. Больше всего лечебных свойств у разновидности Aloe vera. Уже в древнем Египте женщины использовали алоэ для ухода за кожей. Считается, что именно в этом растении крылся секрет красоты Клеопатры.Алоэ вера (другое название – столетник) с давних времен известно как растение, отлично влияющее на кожу, помогающее ей восстановиться и омолодиться, вылечить раны. Кроме того, алоэ полезно и для здоровья в целом.Существует около 250 видов алоэ. Больше всего лечебных свойств у разновидности Aloe vera (Aloe barbadensis).Уже в древнем Египте женщины использовали алоэ для ухода за кожей. Считается, что именно в этом растении крылся секрет красоты Клеопатры и других известных женщин того времени.В каких еще случаях полезно алоэ? При повышенной кислотности, язвах желудка, запоре, дерматите, перхоти, воспалении, морщинах, сухой коже и не только.Ученые проводят исследования, чтобы доказать эффективность алоэ в борьбе и с другими болезнями: раком, диабетом, повышенным уровнем холестерина, аутоиммунными заболеваниями.Чем алоэ полезно для кожиАлоэ обладает антисептическими, бактерицидными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Это растение помогает бороться с нагноениями и предотвращает попадание инфекций в раны, формируя защитную пленку.Алоэ вера очень полезно при акне и солнечных ожогах. Оно способно ускорить процесс заживления и предотвратить инфицирование пораженной кожи.Необходимо иметь в виду, что применять алоэ вера можно только на небольшие ранки: для глубоких и обширных ран это растение не подходит. Оно может лишь ухудшить ситуацию, усилив кровообращение на поврежденном участке.Употребление алоэ вера внутрьАлоэ вера также можно употреблять внутрь, приготовив в домашних условиях сок. Кроме того, можно купить нектар, коктейль, порошок и другие продукты из алоэ вера.Обращаем ваше внимание: эти продукты должны быть сертифицированы, а производитель должен указывать на упаковке, как и в каком количестве их употреблять в зависимости от назначения.Есть ли у алоэ вера противопоказания?Не рекомендуется употреблять алоэ вера во время беременности и в период грудного вскармливания. Компоненты этого растения могут вызвать сокращение матки, что чревато внезапными выкидышами и преждевременными родами. Алоэ вера также нельзя принимать детям до 12 лет.Для наружного применения алоэ вера, как правило, нет ограничений. Однако для начала следует убедиться, что у вас нет на него аллергии. Распределите по внутренней части руки немного геля алоэ вера и подождите 20-30 минут. Если по прошествии этого времени никакой реакции на коже не последует, значит, вы можете спокойно пользоваться алоэ вера.Избегайте взаимодействия этого растения с лекарствами или лекарственными травами, которые обладают мочегонным или слабительным действием или используются для понижения уровня сахара в крови. Также не совместим прием алоэ вера с антикоагулянтами и кортикостероидами. Алоэ может усилить действие этих препаратов, что грозит нежелательными последствиями для здоровья.Внимание!Если вы принимаете какое-либо лекарство, посоветуйтесь с врачом прежде, чем употреблять алоэ вера.Как вы знаете, любое лекарственное растение или народное средство нужно употреблять очень аккуратно. Не стоит злоупотреблять ими или увеличивать дозу, надеясь достичь результата быстрее. Во всем необходимо соблюдать меру.Любое натуральное средство нужно применять регулярно и постоянно. Проявите терпение. Кроме того, рекомендуется посоветоваться с врачом, специализирующимся на натуральных препаратам, чтобы убедиться, что выбранный вами метод или способ лечения алоэ вера действительно подходит в вашем конкретном случае.