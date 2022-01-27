Что обрушится на человечество после Омикрона

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Следующая мутация коронавируса может стать ещё более заразной, чем штамм Омикрон. Так считает американский эпидемиолог инфекционист Мария Ван Керкхове из ВОЗ.Штамм Омикрон на сегодняшний день представляет самую заразную версию коронавируса. Носитель этого штамма может инфицировать до 100 человек, находящихся вокруг себя, и именно этим объясняются беспрецедентный показатели заболеваемости во многих странах мира. К примеру, в США они перевалили за 1 млн человек в день. Однако штамм Омикрон также вызывает более мягкое течение коронавируса.Тем не менее, по мнению Марии Ван Керкхове, человечество ожидает новая мутация COVID-19, которая будет ещё заразнее. И нет никаких гарантий, что она будет вызывать не самые сильные формы ковида. Именно поэтому людям нужно продолжать вакцинироваться, и особенно это касается тех стран, где уровень вакцинации является незначительным.Даже в хорошо охваченных вакцинами государствах продолжаются рекорды заболеваемости. За истекшие сутки в Германии заразилось более 200 тысяч человек. Но в популяции, которая не привита, коронавирус имеет высокий потенциал к мутациям. А из-за этого пандемия ещё долго не закончится.