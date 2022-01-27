Нутрициолог перечислила продукты для замены вредного рафинированного сахара

Чрезмерное употребление рафинированного сахара может провоцировать множество проблем со здоровьем, поэтому лучше заменить сахар на что-то более полезное. Нутрициолог Анна Макарова назвала продукты, которые оптимально подходят для этого.Сладкое, как отметила Макарова, не обязательно убирать из рациона полностью. Можно сохранить десерты, если они соответствуют принципам здорового питания. Неплохо подобрать такие сладости, в составе которых будут полезные вещества."Многие с удовольствием употребляют фрукты — как свежие, так и сушеные. Растительные продукты содержат ценные витамины и минералы, а также антиоксиданты и клетчатку, поэтому они значительно полезнее, чем сладости на основе рафинированного сахара", — сказала нутрициолог.Макарова добавила, что неплохой альтернативой традиционным сладостям является агар-агар, или зефир на основе пектина. В составе этого продукта можно обнаружить целую смесь сложных углеводов, которые обеспечивают долговременное чувство сытости. Важный плюс пектина — нормализация работы желудочно-кишечного тракта, так как речь идет о разновидности клетчатки. Плюс, специалист посоветовала есть пастилу без добавления сахара, а также йогурт, в котором может быть некоторое количество сахара, однако его вред компенсируется пользой пробиотиков.