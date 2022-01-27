Развенчаны популярные мифы о постельном режиме во время простуды

Доктор Комаровский не советует проводить в постели слишком много времени во время простуды.Доктор Комаровский сообщил, что при любых респираторных заболеваниях лежачий режим очень сильно влияет на объем дыхательного движения, то есть дышать тяжелее.«Когда невозможно лежать и дышать полной грудью — то вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких достаточно большая. Поэтому основная рекомендация врачей по всем протоколам — постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких других возможностей его не соблюдать», — проинформировал медик.Большинство современных врачей мира рекомендуют максимально избегать постельного режима, если это возможно, добавил Комаровский.Он привел в пример, как сейчас даже после операций врачи заставляют пациента не залеживаться, а вставать, перемещаться, двигаться.«Именно такие рекомендации позволяют избежать большинства осложнений», — уточнил доктор.Комаровский сообщил, что в постели лежать не надо, как, например, заставляют это делать бабушки детей.«Есть только одна болезнь, при которой надо лежать — это дифтерия», — сказал Комаровский.