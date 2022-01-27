Развенчаны популярные мифы о постельном режиме во время простуды
Доктор Комаровский сообщил, что при любых респираторных заболеваниях лежачий режим очень сильно влияет на объем дыхательного движения, то есть дышать тяжелее.
«Когда невозможно лежать и дышать полной грудью — то вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких достаточно большая. Поэтому основная рекомендация врачей по всем протоколам — постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких других возможностей его не соблюдать», — проинформировал медик.
Большинство современных врачей мира рекомендуют максимально избегать постельного режима, если это возможно, добавил Комаровский.
Он привел в пример, как сейчас даже после операций врачи заставляют пациента не залеживаться, а вставать, перемещаться, двигаться.
«Именно такие рекомендации позволяют избежать большинства осложнений», — уточнил доктор.
Комаровский сообщил, что в постели лежать не надо, как, например, заставляют это делать бабушки детей.
«Есть только одна болезнь, при которой надо лежать — это дифтерия», — сказал Комаровский.
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