Развенчаны популярные мифы о постельном режиме во время простуды

Доктор Комаровский не советует проводить в постели слишком много времени во время простуды.

Доктор Комаровский сообщил, что при любых респираторных заболеваниях лежачий режим очень сильно влияет на объем дыхательного движения, то есть дышать тяжелее.

«Когда невозможно лежать и дышать полной грудью — то вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких достаточно большая. Поэтому основная рекомендация врачей по всем протоколам — постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких других возможностей его не соблюдать», — проинформировал медик.

Большинство современных врачей мира рекомендуют максимально избегать постельного режима, если это возможно, добавил Комаровский.

Он привел в пример, как сейчас даже после операций врачи заставляют пациента не залеживаться, а вставать, перемещаться, двигаться.

«Именно такие рекомендации позволяют избежать большинства осложнений», — уточнил доктор.

Комаровский сообщил, что в постели лежать не надо, как, например, заставляют это делать бабушки детей.

«Есть только одна болезнь, при которой надо лежать — это дифтерия», — сказал Комаровский.
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