Кардиолог Кореневич назвала лучшие крупы для сосудов и сердца

Для поддержания здоровья сосудистой системы есть блюда из этих круп можно ежедневно, говорит врач.Кардиолог Анна Кореневич поделилась мнением о полезных для сосудов и сердца крупах, назвав лучшие среди них, подходящие (и даже рекомендуемые) для ежедневного употребления.«С точки зрения принципов кардиопитания, которое помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и подходит, в том числе, людям, перенесшим инфаркт, в ежедневный рацион следует включить крупы с низким гликемическим индексом», - заметила кардиолог Кореневич.В списке лучших медик выделила три крупы.Гречка.Цельнозерновой овес.Ячмень (ячневая крупа).Благодаря потреблению этих круп сосуды становятся лучше защищены от накопления губительного для них холестерина. Кореневич добавила, что аналогичный эффект дают и зернобобовые – фасоль, горох, чечевица.