Спортивные добавки с кофеином могут быть вредны

Профессиональные спортсмены, которые принимают якобы натуральные добавки для повышения спортивных показателей, могут наносить тем самым вред здоровью. Об этом заявили представители Европейского сообщества кардиологов (ЕСК).Всё большее количество увлекающихся спортом людей используют не проверенные учёными продукты, которые содержат субстанции вроде кофеина и креатина. Они принимаются для повышения спортивных показателей и для установки новых рекордов. Хотя данные продукты являются легальными, они не проверяются так же интенсивно на безопасность для здоровья, как традиционные лекарственные средства.Эксперты ЕСК предупреждают, что данные продукты могут представлять серьезную угрозу для здоровья сами по себе, либо когда их смешивают с какими-то другими субстанциями. Даже высокие дозы кофеина способны существенно увеличить ритм сердцебиение, что приведёт к развитию аритмии, повышенному артериальному давлению и даже внезапной остановке сердца с последующей смертью.Приём целого коктейля из субстанций может быть особенно опасным, ведь они взаимодействуют между собой. А так как этот рынок не подвергается жёсткой регуляции, то данные продукты могут содержать и какие-то нелегальные химические вещества, наличие которых при проверке на допинг может привести к дисквалификации спортсменов. В этой связи ЕСК призывает людей спорта использовать продукты только от производителей с хорошей репутацией, которые получили международное одобрение на соответствие высочайшим стандартам качества.