9 потенциально ядовитых продуктов на вашей кухне: правда и мифы

Люди — одни из немногих существ на этой планете, которые не подвержены инстинкту самосохранения. Благодаря этому у нас на столе столько вкусных продуктов, которые в дикой природе являются для нас же ядовитыми.Так, например, все горькие и острые специи и приправы, которыми мы пользуемся — это защита растений от их поедания нами. Наивные! Передайте мне еще перца, пожалуйста.Но время от времени люди вспоминают, что что-то есть им все-таки нельзя и начинают друг друга пугать страшилками: «Это яд!» Давайте разберемся, что из этих страшилок правда, а что — нет.Семечки фруктовВы, наверное, уже не раз слышали, что косточки вишен содержат синильную кислоту, ядовитую для человека? Это так. Как и косточки абрикоса, яблока — вообще всех фруктов. Однако, чтобы получить смертельную дозу надо разгрызть столько косточек вишни, сколько в вас просто не влезет. А кто грызет вишневые косточки? Никто.А вот абрикосовыми косточками вполне реально отравиться, особенно ребенку. И если вы делаете домашнюю наливку, и кладете в нее целые вишни, вот тогда есть риск, что алкоголь растворит оболочку косточки и синильная кислота попадет в продукт.Резюме: делайте наливки на вишнях без косточек, не злоупотребляйте абрикосовыми косточками и особенно не кормите ими детей. Ах, да. Пользы от поедания сердцевинок яблок — нет никакой, вопреки советам «натуропатов».Ревень и щавельЛистья, именно листья этих двух растений содержат щавелевую кислоту, которая способна образовывать кальциевые камни у вас в почках. От тарелки-другой весеннего супа с щавелем раз в год с вами беды не случится. И от варенья из стеблей ревеня — тоже. Но вот ежедневно есть ни щавель, ни ревень мы вам категорически не рекомендуем.Мускатный орехЭта специя способна вызывать галлюцинации и судороги. 6 граммов мускатного ореха в одно лицо, и привет, зеленые крокодильчики. Правда в том. что никто в здравом уме столько не съест.КартофельГликоалкалоиды, содержащиеся в стеблях и ростках картофеля, способны вызвать отравление при дозе от 3 мг. Всегда вырезайте проросшие глазки и позеленевшие места на клубнях. Это не шутка, от это действительно можно двинуть кони.МиндальРазличайте культурный сладкий миндаль и дикий горький. 7?10 граммов горького миндаля способны вызвать судороги, кому и смерть у взрослого, и меньшая доза — у ребенка. В заводской упаковке горький миндаль просто не встречается, стоило бы возиться. А вот у случайного торговца на рынке — может. Вопрос не в злом умысле, а в возможном перекрестном опылении случайных культурных растений. Если вам хоть раз попадался сладкий перец, опыленный жгучим, вы поймете, о чем идет речь.МёдНепастеризованный мед от частных пасек может содержать в себе токсин андромедотоксин. При пастеризации этот токсин нейтрализуется. Но частники не пастеризуют мед, зачем? (Кстати, разницы по вкусу и полезным свойствам между пастеризованным медом и непастеризованным почти нет) Так что, если вы берете мед у частного лица, сначала попробуйте одну столовую ложку. Если через час у вас не началась рвота, головокружение и потливость — ешьте смело. Если вам стало нехорошо, выбрасывайте всю банку.ПомидорыВообще, пасленовые ядовиты. Помните это, когда решитесь употребить в пищу зеленые помидоры. Только после термообработки или засолки зеленые помидоры съедобны. Но яд в них слабый, и максимум, что вам грозит, это расстройство желудка.ТунецДа, эта рыба накапливает в своем мясе ртуть. И вы даже рискуете получить ртутное отравление, если пару дней будете питаться только тунцом, содержащим ртуть в предельно допустимой концентрации. Но, если вы не рыбак, и не живете одной рыбой, вам это не грозит. От салата с тунцом раз в месяц вы не умрете.Сырые орехи кешьюНедавно обнаружилось, что многие орехи содержат растительный токсин урушиол. Кешью это касается особенно. Хорошая новость в том, что он разрушается при термообработке, поэтому от жареных орешков вам никакой опасности не будет. Да и отравление этим токсином — всего лишь сильный приступ аллергии. Но, если с вами случилось такое, обратитесь к врачу. И грешите на орехи.