Врач Соломатина: некоторые фрукты могут способствовать развитию рака

По мнению врача диетолога Елены Соломатиной, консервированные фрукты могут оказаться провокаторами рака.

Консервированные фрукты, которые можно купить в магазине, кажутся многим людям хорошей заменой сладостям в виде выпечки и конфет, но Соломатина предупредила в интервью, что любителей таких фруктов могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем.

«Консервированные фрукты могут спровоцировать возникновение раковых опухолей», - заявила врач.

Елена Соломатина пояснила, что такой продукт является источником «бешеного количества сахара». Фрукты сами содержат в себе сахара, а производители консервов дополнительно помещают их в сахарный сироп, обеспечивающий плодам продолжительную сохранность.

Медик рассказала, что продукт, перенасыщенный сахаром, вызывает в организме резкие всплески уровня глюкозы, побуждающие поджелудочную железу интенсивнее вырабатывать инсулин – гормон, регулирующий ее содержание в крови.

«Инсулин в том числе является провокатором роста раковой опухоли», - заметила специалист.

Соломатина призвала в целом тщательно контролировать количество потребляемого сахара, который в качестве консерванта содержится практически во всех продуктах готового производства.
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