Шоколад сможет заменить статины

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Употребление шоколада со специальной здоровой формулой и особых смузи может представлять такую же пользу для здоровья в деле уменьшение уровня холестерина, как и липосакция. К такому выводу пришли американские исследователи из авторитетной Клиники Майо.Употребление здоровых закусок и напитков со специальной формулой представляет такую же пользу в деле борьбы с «плохим» холестерином, как и статины. В ходе небольшого по масштабу исследования 54 добровольца, страдавшие от повышенного уровня холестерина, согласились на модификацию своей повседневной диеты. Так, два блюда из их рациона каждый день заменялись закусками и напитками от одного известного бренда, производящего здоровое питание, в которые входили шоколадные батончики и смузи.При этом добровольцев настоятельно попросили никаких других радикальных изменений образа жизни не производить, но при желании они могли быть более физически активными. Приблизительно через месяц у большинства участников этого эксперимента уровень «плохого» холестерина и липопротеинов низкой плотности упал на 9%. А у 4 добровольцев он опустился на 30%, что можно сопоставить с эффектом очень мощных статинов.В закусках содержалось от 110 до 190 калорий на порцию и, минимально, 5 г волокон. Все они производились из натуральных ингредиентов вроде грецких орехов, ягод и семян чиа. Это доказывает, что простые изменения в диете могут оказывать на здоровье человека такое же воздействие, как и лекарства, имеющие различные побочные эффекты.