Врач объяснила, почему мужчины переносят повышенную температуру тяжелее женщин

Репродуктивные функции женского организма делают его более устойчивым перед вирусной угрозой. Об этом корреспондентам информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" рассказала врач-терапевт ФНКЦ ФМБА РФ Юлия Кочанова, которая объяснила, почему женщины переносят повышенную температуру лучше мужчин."Все люди индивидуально реагируют на высокую температуру и симптомы простуды. Но есть мнение, что мужчины в целом хуже переносят острые респираторные вирусные инфекции. И в этом есть истина — иммунная система мужчин по отношению к вирусам действительно работает хуже", — сказала Кочанова.Все дело в особенностях работы гормональной системы мужчин и женщин. Женские гормоны (эстрогены) способствуют снижению вирусной угрозы за счет активации выработки иммунокомпетентных клеток. Мужской тестостерон, в свою очередь, наоборот, снижает эффективность иммунитета в отношении вирусов.Другой аспект — естественная температура тела мужчин обычно примерно на полградуса ниже, чем у женщин. Соответственно, мужской организм хуже переносит даже незначительный рост температуры. "Женский организм изначально лучше защищен от вирусных угроз, и это имеет важное значение для его способности давать новую жизнь", — отметила терапевт. Врач добавила, что мужчины могут хуже переносить вирусные заболевания в том числе из-за более характерного для мужского пола нездорового образа жизни.