Медики назвали лучшие виды масла для жарки и заправки салатов
Растительное масло — очень ценный продукт для организма. Отказываться от него ни в коем случае нельзя. Но какой же продукт выбрать с наибольшей пользой.
Специалист объяснила, что масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.
«Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, масло ГХИ, утиный жир», — рассказала она.
«Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы», — отметила нутрициолог.
Ковиненко добавила, что также полезны масла холодного отжима.
Смотрите на бутылку, там должна быть надпись: «extra virgin» – прямой/холодный отжим). Обозначение Extra Virgin на этикетке говорит о том, что перед вами масло первого прессования, то есть полученное непосредственно путем механического отжима свежих плодов.
Масло гхи — это сливочное масло, очищенное от примесей посредством нагревания и кипячения на медленном огне. В процессе приготовления из масла выпаривается вода, а также теряется белковый казеин и существенная часть лактозы (молочный сахар запекается при нагреве до высокой температуры).
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