Что будет с телом, если бросить курить

Курильщику со стажем сложно решиться на кардинальный шаг — полностью отказаться от сигарет. Многих пугает синдром отмены и множество других вещей, с которыми неизбежно сталкиваются «бывшие». Но, поверьте, на самом деле всё не так страшно. Автор этой статьи сама курила 19 лет и бросила за один день. Рассказываем, что произойдет с вашим телом, если вы решитесь на это. Что произойдет через день, месяц и год.Мы не станем обещать, что всё будет легко. Бывшему курильщику поначалу приходится несладко. Но, поверьте, это продолжается недолго. Буквально через три недели после отказа от курения вам станет намного легче.Что будет с телом, если бросить куритьОчистятся ваши лёгкиеС них и начнём. Очищаться лёгкие будут постепенно, но уже через 3 дня после полного отказа от табака, вы почувствуете, что вам становится легче дышать. Расслабляются и расширяются бронхи, ведущие к альвеолам, постепенно начнёт увеличиваться объём лёгких, за 3-9 месяцев жизни без сигарет он вырастет примерно на 10%. Восстановится работа мерцательных ресничек. Уйдёт хроническое воспаление.Уйдут неприятные симптомы, которые сопровождают каждого курильщика: вот этот внезапный, удушливый кашель и приступы удушья.Кожа будет выглядеть моложеКонечно, этот пункт можно было бы задвинуть подальше, ведь мы сегодня говорим о здоровье. Но разве вам не важно, как вы выглядите? Так вот, уже через 3-6 месяцев после того, как вы бросите курить, многие косметические проблемы исчезнут.Уменьшится количество морщин. Да-да, это действительно так работает. Кожа значительно посвежеет, её цвет изменится. У курильщиков, имеющих сероватый цвет лица, кожа посветлеет. У людей, чья кожа склонна к куперозу, уменьшится количество покраснений. Уже через год после отказа от курения, вы в целом будете выглядеть моложе, чем до отказа. И начнёте неожиданно ловить комплименты от людей, которые вас давно не видели.Очистится печеньВсе мы знаем, как вреден для печени алкоголь. Но никотин — не менее токсичен для этого органа. Дело в том, что это вещество — мощное сосудосуживающее средство. А для печени хорошее кровоснабжение жизненно важно. Сужение капилляров органа приводит к застою желчи и образованию камней в желчных протоках.Восстановится сердечно-сосудистая системаВы не представляете, как быстро это будет происходить! Первые положительные изменения начинаются уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты! То есть, пока вы спите ночью, ваш организм уже переработал столько яда, что с утра уже можно и не брать в рот следующую сигарету!Ваши сосуды приходят в нормальный тонус, кровь начинает насыщаться кислородом, нормализуется сердечный ритм и частота пульса. Через 3-5 лет у бывших курильщиков вероятность смерти от инфаркта миокарда или инсульта снижается в 2-4 раза. Если продержитесь ещё дольше, считайте, что ваши показатели находятся на уровне некурящих людей.И нервная системаВначале у вас, скорее всего будет абстиненция или синдром отмены. Но — не факт. В этот период возможно всё: плаксивость или, напротив, раздражительность, подавленное состояние, беспокойный сон.И даже увеличение веса. Из-за потребности чем-то заглушить тягу к табаку бывший курильщик начинает больше есть. Но всё это — временно. По мере восстановление кровотока в мозге у вас начнёт улучшаться память, вы будете намного быстрее и продуктивнее думать, повысится концентрация внимания.Кстати, вполне возможно, что все вышеперечисленные симптомы у вас и не проявятся. У автора этой статьи их практически не было. Возможно, всё дело было в сильной мотивации. Единственное, что мешало привыкать к новому состоянию — плохой, прерывистый сон и постоянное желание что-то сожрать. В результате пришлось бороться с лишними 7 килограммами веса.Желудочно-кишечный трактКазалось бы, какая связь? Но она есть. ЖКТ тоже получает повреждения от табака, которые могут привести к гастритам, рефлюксам и даже явзе. Самый приятный бонус для бывшего курильщика — у вас восстановятся вкусовые и обонятельные рецепторы. Вы не представляете, насколько у вас сейчас притуплены обоняние и вкус. После отказа от курения жизнь заиграет новыми красками.Хронология изменений после отказа от куренияПосле первой ночиВы можете выкурить последнюю сигарету и уже утром, через 8-12 часов, ваше тело сможет избавиться от от угарного газа, который накапливается в процессе вдыхания табачного дыма. Заодно до нормы повысится уровень кислорода в крови.Через 48 часовВсего двое суток и уровень никотина и продуктов его распада в вашем организме начинает стремительно снижаться, начинают восстанавливаться нервные окончания. Возможно, именно сейчас у вас заиграли новыми красками вкус и обоняние.Через 72 часаПрошло трое суток. За это время ваши почки должны вывести более 90% никотина и его токсинов из организма. Дышать станет легче. Возможно, начнётся кашель. Но это и хорошо — лёгкие начинают очищаться.Через две неделиПосмотрите в зеркало. Начались те улучшения, о которых мы говорили выше. Лицо посвежело, пальцы выглядят не такими жёлтыми. Кашель начинает стихать.Через 21 деньАллен Карр, известный тем, что написал книгу «Лёгкий способ бросить курить», которая помогла очень многим курильщикам, утверждает: за прошедшие три недели вы полностью избавились от физической зависимости от никотина. Осталось избавиться от психологической зависимости. Желание закурить станет посещать вас всё реже, ваша нервная система начинает полноценно функционировать без никотинового «допинга».Месяц без куренияКашель становится всё слабее. Ваши рецепторы станут работать намного лучше, у вас появится аппетит. Следите за весом, именно в этот период вы, незаметно для себя, можете начать его набирать. Возможны запоры или диарея: ЖКТ всё ещё на пути к восстановлению. Приходит в норму сон.Полгода без табакаВсё ещё держитесь? Прекрасно. Ощущения замечательные, полёт нормальный. Ушли кашель и сухость в горле. О наборе веса можно больше не беспокоиться, метаболизм в норме. Заметили, насколько бодрым и продуктивными вы себя чувствуете?Внешне тоже — всё прекрасно. За полгода произошло полное обновление клеток кожи, а значит, у вас сейчас «родной» цвет лица, ушли мелкие морщинки, шелушение и сухость. Положительные изменения происходят и в тканях бронхолегочной системы. Постепенно обновляются клетки крови, повышается тонус сосудов. Активно идёт регенерация печени.Год без сигаретЕсли вы смогли продержаться год без сигарет — значит, сможете жить без них и дальше. Это большое достижение. А теперь знайте, что всего за год вы снизили риск развития инсульта на 30%, инфаркта — на 50 %, рака легких и печени — на 80 %.Если вы никак не можете решиться расстаться с табаком навсегда, попробуйте поставить себе такую планку — год без сигарет. Просто начните. Поверьте, через 12 месяцев вы сами удивитесь результатам. И поймёте, что вам не нужно покупать новую пачку...